20 декабря 2017 г. Дэмиен Кейв | The New York Times Законопроекты против шпионажа в Австралии чреваты нарастанием антикитайских настроений "Когда Крэйг Чун, энергичный депутат городского совета Сиднея, встречается с бывшими чиновниками из США, кажется, ни СМИ, ни его избирателям нет до этого дела. Однако в случае мероприятий с такими же, как он, этническими китайцами, Чун перестраховывается", - рассказывает корреспондент The New York Times Дэмиен Кейв. Политик иногда уклоняется от фотографирования и публично объясняет, с кем он беседует и почему, - чтобы его не обвинили в общении с людьми, связанными с Коммунистической партией Китая. "Существует страх, что мы можем тесно работать с кем-то, кого обвиняют в том, что он агент другого правительства, - сказал корреспонденту 49-летний Чун, австралиец китайского происхождения в четвертом поколении. - Сейчас мы находимся в положении, когда люди паникуют". "Австралия была потрясена утверждениями, что Китай пытается купить ее политиков и повлиять на ее выборы, - такие обвинения привели к наращиванию контроля за усилиями растущей супердержавы на австралийском направлении, но и к опасениям, что кампания по искоренению китайского влияния рискует превратиться в охоту на ведьм в духе маккартизма", - говорится в статье. "Китайское правительство годами использовало в Австралии посредников, чтобы улучшить свой имидж и настаивать на своих приоритетах, включая воссоединение с Тайванем и суверенитет над Южно-Китайским морем, - сообщает журналист. - Эти усилия интенсифицировались при президенте Си Цзиньпине, который, похоже, воспринимает Австралию - значительно выигравшую от торговли с Китаем - как лабораторию по отработке методов воздействия на мнение за рубежом и увеличению глобального влияния Китая". "Однако сейчас разразилась бурная ответная реакция: общественное мнение осуждает всех, кого обвиняют в связях с китайским влиянием, а новые законопроекты ужесточают законы против шпионажа, запрещают иностранные политические пожертвования и вводят уголовную ответственность за вмешательство в австралийскую демократию", - передает Кейв. Критики, в том числе правозащитные группы, боятся, что новые законы и накал антикитайских настроений подавят законную дискуссию и несправедливо нанесут удар большой и неоднородной китайской общине Австралии. "Проблема реальна, но часто преувеличивается. Я думаю, что в данный момент именно это нам грозит", - прокомментировал Хью Уайт, известный оборонный стратег, который сам забил тревогу насчет Китая, заявив, что возвышение этой страны может вынудить Австралию к обретению ядерного оружия. "Китайская община уже подвергается значительной дискриминации лишь на основании того, как эти люди выглядят, - отметил в беседе с изданием Чун, член правящей правоцентристской Либеральной партии. - Я обеспокоен тем, что это законодательство отделяет австралийцев китайского происхождения от всех остальных". Источник: The New York Times