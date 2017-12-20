ЕС рискует своей надежностью

"В многочисленных странах Восточной Европы подрываются основы правового государства", - считает Флориан Хассель, журналист швейцарского издания Tagesanzeiger.

"Для предания земле того, что осталось от правового государства, в Польше не хватает только подписи президента", - пишет журналист. Если президент Польши Анджей Дуда подпишет законы о Верховном суде и Национальном судебном совете, последние независимые инстанции польской юстиции окажутся под властью правительства и президента, передает издание. "В результате не окажется ни одного судьи, ни одного прокурора, которого нельзя было бы уволить по собственному усмотрению. Не останется ни одного судебного процесса, которым польские власти не могли бы управлять по своему желанию, и, прежде всего, ни одного приговора, который бы они не могли отменить. Это означает возврат к советской юстиции, к беззаконию без каких-либо правовых гарантий", - считает автор публикации.

"Случай Польши показывает, насколько слаб "буфер безопасности" демократии, когда меньшинство, готовое нарушить закон, контролирует парламент и правительство, когда население не оказывает значительного сопротивления, а президент не является тем, кто может исправить ситуацию", - пишет журналист.

Также и посткоммунистическое правительство Румынии, "изъеденное" коррупцией и злоупотреблением полномочиями, вероятно, примет в ближайшее время несколько поправок к законам, которые парализуют юстицию в преследовании коррупции, отмывании денег и злоупотреблении властью, передает издание.

"Подрыв основ правового государства разрушает Европу. Когда закон игнорируется и искореняется в странах от Польши до Румынии, ЕС и его ведущие страны-участницы своим бездействием лишаются надежности", - считает Флориан Хассель. По его мнению, ситуация, например, в Польше, возможно, изменилась бы, если "денежный кран" из Брюсселя перекрыли бы вплоть до отмены противоправных законов.

"Однозначно не просто, но давно необходимо исправить конструктивную ошибку ЕС: когда одна из стран-участниц не соблюдает обязательства или даже разрушает правовое государство, ее необходимо наказывать простым большинством голосов - и при необходимости также исключать из Союза", - пишет журналист.

"Однако ЕС по-прежнему не показывает, что правовое государство имеет для него принципиальное значение", - считает автор, отмечая, что, несмотря на регрессию демократии в Сербии при автократе Александре Вучиче, переговоры о вступлении страны в ЕС продолжаются.

Однако ЕС не сможет в одиночку исправить ситуацию. Так, более трети жителей Польши, согласно опросам, считают, что необходимо выходить на улицы с протестами против разрушения правового государства - однако никто этого не делает, говорится в статье.

"То, что правовое государство, являющееся фундаментом общества, разрушается и разносится в клочья, является горьким уроком для Европы - и это менее тридцати лет спустя после того, как граждане Центральной и Восточной Европы боролись за него", - пишет автор в заключение.