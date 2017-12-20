Герхард Шредер: тот, кто открывает двери перед "Газпромом"

Строительство газопровода "Северный поток-2" вызывает неоднозначные оценки в Европе. Экс-канцлер Герхард Шредер закулисно лоббирует этот проект - об этом свидетельствуют документы из министерства экономики ФРГ, сообщает журналистка Tagesspiegel Клаудиа фон Зальцен.

Бригитте Циприес, новый министр экономики ФРГ, знакома с экс-канцлером давно: в ходе его второго мандата она возглавляла министерство финансов, говорится в статье. Документ, оказавшийся в распоряжении издания, показывает, что в феврале в министерстве экономики состоялась ее встреча с бывшим шефом.

"В министерство Шредер привел с собой гостя. Он приехал из-за рубежа: на переговорах присутствовал переводчик. Имя гостя в документах скрыто, - говорится в статье, - однако существуют указания на то, что им был не кто иной, как глава подконтрольного государству российского энергетического концерна "Газпром" Алексей Миллер. На следующее утро концерн объявил о том, что между Миллером и Циприес прошла "рабочая встреча"; Шредер в сообщении упомянут не был", - пишет журналистка.

Предшественник Циприес Зигмар Габриэль часто встречался с главой "Газпрома". В июне 2015 года Миллер отправился в Берлин на "рабочую встречу" с Габриэлем, на которой обсуждался "Северный поток-2". Через неделю компания по строительству газопровода была внесена в торговый регистр в швейцарском кантоне Цуг, который считается налоговым раем. 4 сентября того же года "Газпром" совместно с BASF, Eon, OMV и Shell подписал во Владивостоке акционерное соглашение", - передает издание.

Еще через месяц Миллер снова отправился в Берлин на встречу с Габриэлем. Через три недели Габриэль нанес ответный визит в Москву, предложил постепенно отменить антироссийские санкции, оговорившись, что это его личное мнение, но важнее другое: он дал Москве своего рода обещание оставить проект "Северный поток-2" под юрисдикцией немецких ведомств, пишет автор статьи. Речь идет о претензиях, которые к проекту выдвигает Брюссель. Затем последовала еще серия "рабочих встреч" между Габриэлем и Миллером.

В июне 2016 года по инициативе Шредера состоялась его встреча с Габриэлем - опять же по теме "Северного потока-2". "К этому моменту Шредер официально еще не занимал никаких постов в компании, реализующей проект: он будет указан в документах, находящихся в кантоне Цуг, как глава комитета акционеров лишь в конце июля", - говорится в статье.

"Визит в министерство и встреча с Циприес говорит в пользу того, что экс-канцлер не просто возглавляет комитет акционеров. В первую очередь он использует старые связи, чтобы в качестве лоббиста открыть перед "Газпромом" нужные двери. Теперь Шредер получил еще одну должность в подконтрольном Кремлю концерне, возглавив совет директоров нефтяного гиганта "Роснефть", - указывает фон Зальцен.

"По новому газопроводу, который должен быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года, ежегодно может проходить до 55 млрд кубометров газа. Как Еврокомиссия, так и некоторые страны Восточной и Центральной Европы высказывают свои сомнения: с их точки зрения, этот проект увеличивает зависимость от России и позволяет Москве больше не использовать тразит через Украину", - пишет Tagesspiegel.

Как говорится в документе министерства, Берлин выступает за гарантии транзита российского газа через Украину и после 2019 года. "Газпром" заявил о намерении вести свой газ через Украину и в будущем, однако, в каком объеме, неизвестно.

При этом, указывает автор, "Северный поток-2" изначально задумывался как альтернатива транзиту российского газа через территорию Украины.

"Другой серьезной темой переговоров между Шредером, Миллером и Циприес могла стать позиция Еврокомиссии по вопросу строительства газопровода. Случилось то, чего не хотел допускать Габриэль: Брюссель подключился к решению вопроса о реализации проекта. В отличие от федерального правительства, Еврокомиссия считает, что морская часть газопровода должна регулироваться Третьим энергетическим пакетом", - напоминает журналистка.

Циприес, как стало известно из документа, пообещала Шредеру поднять эту тему в беседе с ответственным за эти вопросы еврокомиссаром. "Через три недели после встречи в министерстве по инициативе министра состоялся ее телефонный разговор со Шредером. Подробности разговора неизвестны", - пишет автор статьи.

Шумиху в СМИ прошлым летом наделал ужин в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом, в котором, помимо Путина и Габриэля, принял участие и Шредер. "Не прошло и двух недель после той примечательной встречи, как Габриэль уже снова выступал в поддержку "Северного потока-2". В совместном заявлении с канцлером Австрии Кристианом Керном он осудил решение Сената США о возможном введении санкций в отношении России. "Оба политика выразили озабоченность, что штрафные меры затронут и те компании, которые задействованы в реализации проекта по строительству газопровода", - говорится в статье. Габриэль и Керн обвинили США в том, что они преследуют собственные интересы, касающиеся экспорта сжиженного газа: аргументация абсолютно в духе "Газпрома". "Лучших защитников "Газпром" и Кремль и представить себе не могли", - резюмирует журналистка.