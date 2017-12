20 декабря 2017 г. Сэм Кин | The Atlantic Самый смертоносный ученый советской эпохи снова обретает популярность в России "Хотя это невозможно установить доподлинно, Трофим Лысенко, вероятно, убил больше людей, чем любой другой отдельно взятый ученый за всю историю человечества", - пишет в своей статье в The Atlantic американский журналист Сэм Кин. Лысенко проводил марксистскую идею о том, что животные и растения формируются исключительно под влиянием среды, пишет автор, ссылаясь на книгу "Голодные призраки" журналиста Джаспера Бекера (Jasper Becker, Hungry Ghosts). "С точки зрения традиционной генетики это невозможно: все равно что отрубить кошке хвост и рассчитывать, что она родит бесхвостых котят", - отмечает Кин. Однако Лысенко хвастался выращиванием апельсинов в Сибири и обещал повысить своими методами урожайность. "В конце 20-х - начале 30-х годов Иосиф Сталин при поддержке Лысенко стал осуществлять катастрофический план "модернизации" советского сельского хозяйства, принудив миллионы людей вступить в коллективные хозяйства, которыми руководило государство. Результатом стали широко распространенные неурожаи и голод", - пишет автор. По словам автора, в конце 50-х коммунистический Китай перенял методы Лысенко и столкнулся с еще более масштабным голодом. "К 90-м годам страна наконец-то оставила в прошлом ужас и позор лысенковщины. И так обстояло дело до последнего времени. Но, как разъясняется в свежей статье в журнале Current Biology, в последние несколько лет Лысенко переживает в России возрождение. Появилось несколько книг и статей во славу его наследия, подкрепленных "странной коалицией российских правых, сталинистов, нескольких дипломированных ученых и даже Православной церкви", - пишет автор, цитируя статью в журнале. По мнению Кина, у этого есть две причины. Молодое научное направление - эпигенетика - ввело в моду идеи, напоминающие идеи Лысенко. Но автор уверен: Лысенко никаким существенным образом не предсказал и не предвосхитил эпигенетику. Он отрицал существование генов, она же считает их данностью. В любом случае, эпигенетические изменения никогда не бывают перманентными, что противоречит идеям Лысенко. Вторая причина - "недоверие к науке вообще". В статье в Current Biology поясняется, что новые защитники Лысенко "обвиняют генетику в том, что она служит интересам американского капитализма и противодействует интересам России". "Поскольку босоногий крестьянин Лысенко противостоял западной науке, он, должно быть, настоящий русский герой. И действительно, в сегодняшней России обычное явление - ностальгия по советской эпохе и ее антизападным сильным правителям", - говорится в статье. "Генетика почти наверняка не будет запрещена в России вновь, и попытки реабилитации Лысенко остаются в целом маргинальным движением. Но у маргинальных идей могут быть опасные последствия. Это последствие искажает российскую историю и камуфлирует невероятный урон, который Лысенко нанес, злоупотребляя своей властью, чтобы затыкать рты коллегам и убивать их (не говоря уже обо всех безвинных людях, голодавших из-за его доктрин). Тот факт, что Лысенко превозносят даже некоторые "дипломированные ученые", демонстрирует, какими всепроникающими стали антизападные настроения в определенных кругах: даже науку извращают, чтобы продвигать идеологию", - говорится в статье. "С другой стороны, в истории с Лысенко есть что-то удручающе знакомое, поскольку в западном мире идеология тоже извращает науку. Без малого 40% американцев верят, что Бог создал людей в их нынешнем виде, без эволюции, без малого 60% республиканцев объясняют глобальные изменения температуры неантропогенными факторами. И, хотя в моральном отношении они несопоставимы, трудно не расслышать отголоски идей Лысенко в том, как в 2008 году Сара Пэйлин высмеивала исследования дрозофил. Пусть либералы не задаются: несколько движений, которые поддерживаются преимущественно левыми, - истерический страх перед ГМО, теория "чистого листа" в отношении человеческой натуры - страшно похожи на возвращение Лысенко", - говорится в статье. Источник: The Atlantic