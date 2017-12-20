"ЧК возвысила террор до государственной доктрины"

В декабре 1917 года была образована ВЧК - Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР, которая стала первой советской тайной полицией. Традиции ЧК нашли свое продолжение в работе ГПУ, НКВД и КГБ до сегодняшнего дня, полагает немецкая Die Welt. Корреспондент издания Свен Феликс Келлерхоф побеседовал с немецким историком Яном Берендсем из Центра исследований современной истории (Потсдам), который специализируется на истории насилия в разные эпохи коммунистического господства.

"Отмечается ли официально 100-летний юбилей образования ЧК в России?" - поинтересовался журналист.

"С начала эры Путина празднование Дня чекиста снова укоренилось в обществе. К 100-летнему юбилею появится новый почетный знак, который сейчас можно увидеть в интернете. Выступит ли сам Путин с речью, пока непонятно - в предыдущие годы он это делал", - ответил историк.

"ЧК считается олицетворением жестокости - справедливо ли это?" - спросил корреспондент.

"Годы Гражданской войны в России с 1918 по 1921 год в целом были отмечены большой жестокостью. Однако "красным террором" летом 1918 года ЧК возвысила массовый террор до основополагающей государственной идеи. Это было новое качество", - отметил эксперт.

"ЧК была основана в конце 1917 года, когда бразды правления еще лежали в руках Ленина. Часто говорят и пишут, что по сути "хорошая" революция превратилась в тиранию только при Сталине. Кажется, это не так?" - задал вопрос корреспондент.

"Это миф. На самом деле большевики с начала своего правления беспощадно действовали против своих мнимых и действительных противников. Они создали государство, которое не защищает своих граждан, а преследует своих подданных. Эта фаза политического террора длилась - с переходными периодами - с 1917 по 1953 год", - заявил историк.

В 1922 году ЧК была преобразована в ГПУ. На вопрос о том, изменилось ли что-то еще кроме названия, Ян Берендс ответил, что "место ЧК, которая часто действовала по случаю, заняла более управляемая, более профессиональная тайная полиция". Однако, как отметил историк, террор продолжил действовать втайне: уже в 20-е годы стали развиваться трудовые лагеря.

С "Большим террором" 1937 года, жертвами которого стали сотни тысяч партийных функционеров, офицеров и обычных людей, связана еще одна печально известная структура: НКВД. Отличалась ли она по существу от ГПУ?

"НКВД был хорошо отлаженным механизмом, которым управлял только Сталин и его приближенные. Под его контролем находился теперь ГУЛАГ с миллионами заключенных, тайная империя собственной правоты", - считает Ян Берендс.

"После Второй мировой войны на место НКВД, наконец, вступил КГБ. Считали ли себя члены КГБ приверженцами традиции ЧК? Для "Штази" (Министерство государственной безопасности ГДР. - Прим. ред.) понятие "чекист" звучало как знак отличия (...)", - отметил журналист.

"(...) Важным событием стала смерть Сталина и арест генерального комиссара госбезопасности Лаврентия Берии. На этом террор закончился. Однако самосознание, основанное на истории советской тайной полиции с 1917 года, осталось и даже было "экспортировано" в страны Восточного блока, в том числе в ГДР", - пояснил историк.

"Уже почти 18 лет Россией в лице Владимира Путина правит кагэбэшник. Насколько сильной является тайная полиция сегодня?" - спросил журналист.

"Во времена позднего Советского Союза власть КГБ была ограничена. КГБ был инструментом господства партии. Сегодня тайная полиция подчиняется только президенту, и постсоветская Россия, конечно, предоставляет совсем другое поле для деятельности - например, в сферах нефтедобычи или глобальной экономики. Из российской социологии мы знаем, что офицеры спецслужб сегодня часто занимают высокие посты в политике и экономике", - ответил историк.

Корреспондент упомянул немецкого политолога и знатока России Маргарету Моммзен, которая в своей новой книге выступила с тезисом о том, что скорее сама среда спецслужб больше влияет на Путина, чем он на нее: Путин якобы продукт этой среды.

"Госпожа Моммзен права: Путин - это результат своеобразной карьеры в КГБ и среды, которая возникла в советское время, он символизирует последнее полностью советское поколение. Конечно, он также представляет интересы своих соратников из аппарата. Однако со временем он также приобрел собственный вес как правитель-автократ, за которым в политике остается последнее слово", - подытожил историк.