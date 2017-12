20 декабря 2017 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post Что Северная Корея сказала посланнику ООН, попытавшемуся предотвратить войну Высокопоставленному посланнику ООН, посетившему в декабре Пхеньян, северокорейская сторона заявила, что предпринимать меры для ослабления конфронтации по поводу ядерной программы "еще рано". Об этом сообщает журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Визит замгенсекретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтмана стал первой поездкой в Пхеньян высокопоставленного представителя организации за последние шесть лет, отмечает автор статьи. Он приводит мнение аналитика о том, что кажущаяся незаинтересованность Северной Кореи в скорейших переговорах была "убедительным дипломатическим театром, если это был театр". "По словам источников, Фелтман обратился к северокорейцам с тремя просьбами во время переговоров, длившихся 15 с половиной часов", - говорится в статье. Фелтман предложил возобновить каналы связи между военными, призвал сигнализировать о готовности привлечь к переговорам США, а также попросил выполнять резолюции Совбеза ООН с осуждением северокорейских программ вооружений. "Чтобы драматизировать свой посыл о риске непреднамеренного конфликта, Фелтман подарил северокорейскому министру иностранных дел Ли Ён Хо экземпляр исследования историка Кристофера Кларка "Лунатики. Как Европа в 1914 году вступила в войну", - сообщается в статье. Фелтман привез также письмо генсека ООН Антониу Гутерреша северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В послании говорилось, что попытки Пхеньяна получить средства ядерного сдерживания могут привести к конфликту, а само письмо перед поездкой Фелтмана было проверено США, Китаем, Японией, Южной Кореей и Россией. "Аналитики интерпретировали ответ Северной Кореи как знак того, что Пхеньян планирует проводить больше ракетных и ядерных испытаний, чтобы убедительно продемонстрировать свою возможность нанести удар по материковой части США ракетой с ядерной боеголовкой", - пишет Игнатиус. "Они не считают, что уже готовы", - сказал собеседник журналиста. "Как сообщили источники, северокорейцы оживленно обменивались мнениями с Фелтманом, задавая много вопросов о том, как в США принимаются решения. Но они отвечали уклончиво, когда их попросили объяснить, какого изменения "враждебной" политики США в отношении режима они хотят и что они имели в виду, объявив 29 ноября, что Северная Корея завершила создание своих государственных ядерных сил", - говорится в статье. "Северокорейцы, очевидно, хотят торговаться, но с позиции максимальной силы. К примеру, они согласились с тем, что возобновление военных контактов будет необходимо в какой-то момент, но не сейчас. Они также согласились, что денуклеаризация Кореи - конечная цель в долгосрочной перспективе, но не сейчас. И они выразили заинтересованность в последующей встрече, хотя ничего конкретного не планируется", - пишет Игнатиус. Источник: The Washington Post