20 декабря 2017 г. Михаил Ходорковский | The Wall Street Journal Российский политзаключенный, дольше всех находящийся за решеткой "20 декабря - четвертая годовщина дня, который в моей жизни всегда будет днем второго рождения: я вышел из российской тюрьмы, где Владимир Путин продержал меня 10 лет за преступления, которых я не совершал", - пишет в статье, опубликованной в The Wall Street Journal, Михаил Ходорковский. (Все цитаты даны в переводе с английского текста. - Прим. ред.). Ходорковский отмечает, что его освобождения добивалась, в частности, организация Amnesty International (AI), в 2011 году включившая его в свой список "узников совести". "В этот день, в годовщину моего освобождения, я снова благодарю AI - и призываю ее поддержать своим весом политзаключенного, который в России находится за решеткой дольше всех, - Алексея Пичугина", - заявляет Ходорковский. "Пичугин, бывший руководитель среднего звена в службе безопасности нефтяной компании ЮКОС, был арестован в 2003 году и признан виновным в многочисленных убийствах на основе "доказательств", сфабрикованных приcпешниками Кремля. Западные демократии и даже Интерпол объявили его дело политическим, указав на отсутствие реальных доказательств. Короче говоря, Россия держит Пичугина в заложниках, надеясь, что он купит себе свободу тем, что даст на меня ложные показания", - говорится в статье. По словам Ходорковского, Пичугин "каждый день отказывается это сделать" и "его положение можно описать только одним способом: Пичугин - узник совести". Источник: The Wall Street Journal