Рай для грязных денег прикрывает лавочку

"Разговор был коротким и сдержанным, вспоминает Михаил. Сотрудница банка поблагодарила его за доверие и сообщила, что банк вынужден прекратить с ним деловые отношения. Фирмой и банковским счетом на Кипре россиянин владел более 10 лет", - повествует журналист Frankfurter Rundschau Герд Хелер.

"Кипр долгое время был излюбленным убежищем для состоятельных бизнесменов из стран бывшего СССР, - отмечает автор статьи. - На острове они прятали свои деньги от налоговых органов". Однако теперь тучи над ними сгущаются: в середине 2018 года Центральный банк Кипра объявил о прекращении в будущем деловых отношений с фирмами-однодневками.

"Российские деньги хлынули на Кипр, прежде всего, после присоединения страны к Еврозоне в 2008 году. В 2010 году активы кипрских банков превысили ВВП страны в 9 раз. Финансовые институты инвестировали деньги клиентов в основном в высокодоходные, но рискованные греческие гособлигации. Так банковская система Кипра попала в 2012 году в водоворот долгового кризиса Греции", - говорится в статье.

"Теперь министр финансов Кипра Харрис Георгиадес хочет расставить все по своим местам. "Эти сделки в прошлом, мы больше их не хотим", - заявил министр. Такие перемены во взглядах связаны прежде всего с давлением из США", - поясняет Хелер, напоминая, что еще в 2015 году Госдеп США выразил свое беспокойство по поводу отмывания денег и финансирования терроризма на Кипре.

По оценке инсайдеров, гражданам России, Украины и других стран бывшего СССР принадлежат на Кипре около 100 тыс. фирм, многие из которых были созданы исключительно для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. При этом, замечает журналист, Россию и Кипр связывают тесные взаимоотношения. Так, российский олигарх Виктор Вексельберг является важнейшим акционером Bank of Cyprus. 25% акций второго по величине банка Кипра Hellenic Bank принадлежат белорусу Виктору Кислому.

"Акционеры не могут воспрепятствовать тому, что банки Кипра под давлением США теперь внимательнее изучают своих клиентов. По данным исполнительного директора Hellenic Bank Янниса Мациса, в прошлом году банк закрыл около 50 тыс. подозрительных счетов. Bank of Cyprus попрощался с более чем 8 тыс. клиентами и лишился таким образом 3,6 млрд евро", - сообщает издание.