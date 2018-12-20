Разоблачение мифов о пенисе: как на самом деле можно распознать размер мужского достоинства

О том, по каким частям тела можно распознать размер пениса мужчины, существует множество мифов. Издание Huffington Post Deutschland изучило самые распространенные легенды о пенисе и проверило, какие из них соответствуют действительности.

"Один из популярных советов гласит: взгляни на ноги своего собеседника и сразу узнаешь размер его пениса. Однако, как установили урологи госпиталя Святой Марии в Лондоне еще в 2002 году, все, к сожалению, не так просто. Медики изучили длину пениса 104 мужчин с размером обуви от 42 до 48 и не смогли обнаружить "научных доказательств взаимосвязи" размера обуви и величины пениса", - говорится в статье.

Следующий миф, продолжает автор статьи, связан с длиной пальцев. "Согласно исследованию университетских клиник Инчхона и Сеула, мужчины, у которых указательный палец короче безымянного, являются обладателями несколько более крупных пенисов. Причину ученые видят в повышенной концентрации тестостерона в утробе матери".

"По длине носа нельзя сделать выводов о размере пениса мужчины, считает Дариус Падух, профессор кафедры репродуктивной медицины и урологии в Корнеллском университете в Итаке, штат Нью-Йорк. (...) Тем не менее, по его словам, существует определенная взаимосвязь между величиной кадыка и размером пениса, однако в ней речь идет не о генетике, а о жировых отложениях. Мужчины с избыточным весом имеют много жировых отложений и вокруг пениса, из-за чего их пенис выглядит меньше. Кадык у них также прячется под жировым слоем, в то время как у худощавых мужчин и кадык, и пенис просто более заметны", - передает издание.

"Упорно держится и миф о том, что пенис, так же, как и уши, растет всю жизнь. Но, к сожалению, все, похоже, наоборот, - отмечает автор публикации. - Как сообщает портал WebMD, пенис в основном растет в период полового созревания, то есть между 9 и 14 годами. А в преклонном возрасте пенис, пишет доктор Мадлен Кастелланос, скорее уменьшается в размере". "Мужчина в возрасте 60 или 70 лет зачастую теряет до 1,5 см длины своего пениса", - передает издание слова эксперта.