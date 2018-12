20 декабря 2018 г. Оливер Кэррол | Independent Шаг вперед, Владимир Путин, президент Белоруссии? "Вряд ли можно сказать, что белорусский президент Александр Лукашенко склонен к мягкой дипломатии - однако его самые последние заявления о состоянии отношений с Россией были на удивление резкими", - пишет обозреватель газеты Independent Оливер Кэрролл. "Я умею читать между строк. Я понимаю все намеки, - сказал он на встрече с российской прессой в пятницу -- Нужно просто сказать:(... ) давайте разрушайте страну и вступайте в состав России". Россия и Белоруссия состоят в формальном "союзе" с 1997 года, однако в реальности это союз с ограниченной интеграцией. Войны в Грузии и на Украине и аннексия Крыма тем более вызвали к жизни серьезные вопросы о "братстве" со стороны России и ее будущих намерениях. Газета напоминает о "давних слухах, согласно которым Владимир Путин что-то запланировал в отношении Белоруссии. Возможно, даже как выход из затруднительного положения, связанного с сохранением власти". "Согласно источникам, близким к Кремлю, ни один из вариантов (речь идет о возможном изменений в Конституцию, которые позволили бы снять ограничения на срок пребывания у власти - Прим. ред.) не является идеальным. У российского президента "нет желания пополнять ряды диктаторов, которых высмеивают за то, что они цепляются за власть", - сказал один из источников газете The Independent. Им нужно более "красивое решение". "Простая "рокировка", как в 2008-2011 году, не подойдет. Этот опыт был "болезненным" для Путина. Он не был согласен с большей частью программы либерализации, которую проводил Медведев (и позднее он обратил вспять большинство законов) . Более важно то, что этот трюк был не так уж хорошо принят россиянами, которые выходили на улицы с протестами", - говорится в публикации. "Идея о том, чтобы Владимир Путин возглавил новое союзное государство Белоруссии и России, на каком-то уровне разрешила бы эту дилемму. Президент мог бы назначить преемника, и затем контролировать стратегические решения в области безопасности и руководства в новой должности", - отмечается в статье. "Конечно, реализовать эту схему будет непросто, и до конца неясно, как это послужит экономике в долгосрочной перспективе. Создание нового настоящего союзного государства - в отличие от формального, которое существует только на бумаге - потребует намного более тесной интеграции между Россией и Белоруссией. Вероятнее всего, принудительной", - указывает обозреватель газеты. "Однако эта перспектива не должна быть такой уж реалистичной, чтобы заставить президента Лукашенко нервничать, говорит Татьяна Становая, основатель и руководитель фирмы R.Politik, занимающейся политическим анализом. Проблема Лукашенко в том, что он, похоже, имеет в распоряжении такую же ограниченную картину, как и все остальные". "Никто не скажет Лукашенко напрямую, что Путин хочет создать союзное государство, - говорит Становая. - Он видишь лишь верхушку айсберга и не знает, как далеко готов пойти Путин. Очевидно, что это вселяет в него тревогу". Белорусский лидер, по всей видимости, решил говорить открыто после того, как получил "определенные сигналы опасности", говорит Глеб Павловский, бывший советник Кремля и глава Фонда эффективной политики. При всем этом это далеко не первый раз, когда Лукашенко прибегает к такой публичной дипломатии в преддверии нового финансового года. "Лукашенко совершает маневры, как и всегда", - заявил Павловский The Independent. "Однако для Кремля опасности ясны. Он отчаянно не хочет, чтобы его западный партнер ушел на западную орбиту так же, как Украина. Но российская политическая элита давно расколота по вопросу о том, что с этим делать", - пишет издание. Кое-кто мечтает о том, чтобы "интегрировать" своего ближайшего союзника - так же, как они мечтали "интегрировать" Крым, говорит Константин Калачев, глава Политической экспертной группы, который время от времени выступает советником Кремля. Те же люди не считают Белоруссию полностью отдельным государством. Складывается впечатление, что и на верху разделяют подобные взгляды. "Президент обеспокоен тем, что будет после Лукашенко, уже имеются большие проблемы, - сказал Калачев The Independent. - Для России экономические отношения более неудовлетворительны, и после Крыма Москва почуяла, что спина Минска более не прикрыта в политическом отношении". "Несколько источников предположили, что Кремль активизировал в последние месяцы "сценарное планирование" ситуации вокруг Белоруссии. Конечно, геополитика в большей степени, чем вопросы о преемственности власти, вероятно, будет главной движущей силой, стоящей за этой работой. Однако Путин традиционно не раскрывает своих карт и, очевидно, даже его близкие коллеги не уверены в том, каковы его истинные намерения", - пишет газета. "Правильно это или неправильно, но все сейчас анализируется через призму проблемы передачи власти в 2024 году, - говорит Татьяна Становая. - Каким бы маловероятным это не казалось, но даже политическая элита не исключает возможность того, что Путин может стать главой объединенного государства". Источник: Independent