Похоже, что в отношениях между Африкой и бывшими товарищами-коммунистами, возобновляется медовый месяц

Посредством официальных визитов, списания долгов, соглашений о военном и экономическом сотрудничестве Россия множит число операций по обольщению, стремясь обозначить свое "большое возвращение" в Африку после нескольких десятилетий отсутствия. Но пока все прожектора направлены на освещение нового всплеска в отношениях между Москвой и континентом, продвижение стран бывшего восточного блока по африканской земле остается почти незамеченным", - пишет обозреватель Le Monde Шимон Ягайло.

"Между тем,

так, что в 1989 году произошло падение Берлинской стены, способствовавшее почти полному их уходу с континента, говорится в статье.

"Сегодня эта динамика сменила свое направление на противоположное. Вот уже несколько лет между Африкой и "бывшими товарищами-коммунистами" восстанавливается период хороших отношений", - пишет журналист.

"Крошечное прибалтийское государство Эстония, ставшее сегодня истинным "цифровым обществом", где взаимодействие между гражданами и администрацией происходит, в основном, в виртуальной сфере, а технологические компании зарабатывают более 1 млрд долларов, привлекает внимание растущего числа африканских коллег. Так, несколько дней назад правительство Таллина заключило несколько соглашений в цифровой сфере с бенинским правительством Патриса Талона. Другие страны, такие как Сенегал, уже выразили желание воспользоваться эстонским опытом, в частности, в области электронного управления", - отмечает автор статьи.

"Польша, "первая держава" среди государств, находившихся под советским игом, теперь являющаяся членом Евросоюза, также медленно, но верно извлекает пользу из своих умений. В последние годы польской компания Ursus удалось прямо из-под носа у своих основных конкурентов увести несколько больших контрактов на поставку тракторов в Эфиопию и Танзанию соответственно на суммы 110 и 50 млн долларов", - указывает обозреватель.

"Подобные иллюстрации свидетельствуют о победном возвращении стран Центральной и Восточной Европы в Африку. Такая тенденция, судя по всему, продолжится: большинство бывших стран коммунистического блока, ныне искушенных в играх капитализма, в краткосрочной перспективе стремится увеличить долю Африки в своем экспорте с 1 до 3%. Пусть это послужит предупреждением большому русскому медведю!" - заключает Ягайло.