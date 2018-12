20 декабря 2018 г. Кеннет Воуджел | The New York Times Администрация Трампа снимет санкции с компаний российского олигарха "Администрация Трампа объявила в среду, что намерена снять санкции, введенные в отношении бизнес-империи Олега Дерипаски, одного из самых влиятельных олигархов России, после того, как компании Дерипаски провели активную лоббистскую кампанию", - сообщает The New York Times. "Решение министерства финансов, принятие которого откладывалось на протяжении нескольких месяцев, является и политически, и экономически щекотливым, и вызвало критику со стороны некоторых демократов и внешнеполитических аналитиков, которые заявили, что администрация посылает ложные сигналы Москве о ее поведении в отношении ее соседей и США", - пишет газета. " Эти компании входят в число крупнейших в алюминиевой индустрии, и вопросы об их судье будоражили глобальные рынки металла, - напоминает издание. - И положение Дерипаски в России делало любое решение, воспринимаемое как решение в его пользу, неоднозначным для администрации в то время, когда президент Трамп находится под расследованием спецпрокурора в связи с российским вмешательством в выборы 2016 года". Как напоминает The New York Times, "cанкции в отношении Дерипаски и его предприятий - включая вторую крупнейшую в мире алюминиевую компанию "Русал" - были введены в апреле в ответ на российское вмешательство в выборы и другие враждебные действия, совершенные Москвой". "Об этом решении было объявлено в тот же день, когда министерство финансов заявило о новых санкциях в отношении бывшего офицера российской военной разведки, который, как утверждается в заявлении, работал на Дерипаску, а также в отношении нескольких офицеров российской военной разведки и структур, связанных с российским вмешательством в президентские выборы 2016 года", - говорится в публикации. Как заявил Дэвид Меркел, который работал над связанными с Россией вопросами в Белом доме и Госдепартаменте при президенте Джордже Буше, снятие санкций в отношении компаний Дерипаски "посылает ложный сигнал". Указав, что эти шаги проводятся менее чем через месяц после того, как Россия захватила три небольших военно-морских украинских судна и 23 моряков в общих водах, Меркел заявил, что "время неподходящее, потому что будет складываться впечатление, что это отход от санкций в отношении тех, кто близок к Путину". В заявлении, оправдывающем этот шаг, Стивен Мчучин, министр финансов, заявил, что компании были наказаны потому, что ими владел и их контролировал Дерипаска, а "не из-за поведения самих компаний". "Питер Харрел, который работал над вопросами санкций в Госдепартаменте во время администрации Обамы, заявил, что это соглашение выглядит как "классический компромисс". Однако, по его словам, это может быть следствием изначального подхода Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control) министерства финансов, которое контролирует вопрос санкций". "Я полагал, что Управление не поняло, что наложение санкций на "Русал" приведет к повышению глобальных цен на алюминий на 20% за две недели, и это во многом предрасположило их к заключению сделки, чтобы Дерипаска остался под санкциями, а "Русал" был из-под них выведен", - заявил он. "Представители Дерипаски планируют наращивать обороты, чтобы добиваться снятия санкций с него, сообщили люди, знакомые с его планами", - передает издание. Источник: The New York Times