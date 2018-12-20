Германия должна прекратить поддержку "Северного потока-2"

"Агрессивное поведение Путина подчеркивает опасность того, что благодаря газопроводу "Северный поток-2" он получит больше контроля над энергоснабжением Европы", - пишет на страницах немецкого издания Rheinische Post посол США в ФРГ Ричард Гренелл.

"Настало время, чтобы Германия прекратила свою поддержку "Северного потока-2" и признала его таким, какой он есть - а именно дерзкой попыткой российского правительства усилить удушающий захват, в котором оно держит энергетику европейских союзников и партнеров, одновременно продолжая свою кампанию по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины", - считает дипломат.

"Бесцеремонные атаки России в последнее время еще раз показывают, насколько бдительным должен быть мир к постоянным враждебным действиям Владимира Путина", - отмечает Гренелл.

"В 2017 году немцы импортировали более 50% своего природного газа из России. Если "Северный поток-2" будет построен в обход наших восточноевропейских союзников, это еще больше усилит зависимость Германии от России", - предостерегает посол.

"По газопроводу течет не только российский газ, но и российское влияние. А что потечет в обратном направлении? Миллиарды евро налогоплательщиков, которые российское правительство будет продолжать использовать для своей дестабилизирующей внешней политики и поддержки своей все более агрессивной позиции на восточном фланге НАТО", - уверен Гренелл.

Строительство "Северного потока-2", пишет далее дипломат, подорвет и безопасность Украины, а "это абсолютно однозначно то, чего хочет Владимир Путин". "Северный поток-2" откроет дверь растущей российской агрессии по отношению к Киеву, так как Москве тогда не придется беспокоиться о том, как ее действия сказываются на продажах газа Западной Европе".

"Действуя решительно в отношении "Северного потока-2" Германия к тому же может доказать свою солидарность с Киевом и всей Европой в вопросе безопасности Украины и, наконец, показать, что Путин не добьется успеха своей беспрерывной агрессией", - призывает Гренелл.