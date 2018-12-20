Домашние животные сокращают риск возникновения аллергии

"У детей, растущих с домашними животными, реже возникает аллергия. К такому выводу пришли в своем исследовании шведские ученые", - сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel .

"Ранее содержание домашних животных считалось фактором риска в развитии аллергии", - пишут исследователи из Гетеборгского университета в научном журнале PLOS One.

"То, что животные, особенно в первые месяцы жизни ребенка, препятствуют возникновению в дальнейшем аллергии у детей, выявляли в своих исследованиях и другие ученые, - отмечает автор статьи Сара Райм. - Ученые объясняют это тем, что развитие иммунной системы во многом зависит от раннего контакта организма с загрязнениями и бактериями".

Шведские ученые также изучили, какую роль в защитном эффекте играет количество домашних животных. Для этого они проанализировали два исследования, в одном из которых приняли участие 1029 детей в возрасте 7-8 лет. "Согласно анализу, у 49% детей, которые росли без домашних животных, были выявлены такие аллергические реакции, как астма, аллергический ринит и экзема. В семьях, в которых содержалось четыре животных, аллергия была обнаружена только у 28% детей. Анализ другого исследования с участием 249 детей привел к аналогичным выводам", - говорится в статье.

Тем не менее, отмечает Райм, немецкие эксперты сдержанны в оценке результатов исследования. Так, по мнению Сюзанны Лау из берлинской клиники Charité, свою роль могли сыграть и другие факторы. "Семьи с несколькими животными, возможно, вели другой образ жизни в сравнении с семьями, в которых не было домашних животных", - предполагает эксперт.

По мнению Денниса Оунби, профессора иммунологии и аллергологии, взаимосвязь между содержанием животных и аллергией необходимо изучить в дополнительных исследованиях. "Важным, по его мнению, является вопрос о том, можно ли на основе таких выводов разработать, например, БАДы-пробиотики, которые благодаря взаимодействию человеческих и животных микроорганизмов предотвращали бы развитие аллергических реакций", - передает издание.