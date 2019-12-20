Германия поспешила с высылкой дипломатов?

"В связи с убийством в Тиргартене правительство ФРГ, по-видимому, сначала выслало российских дипломатов, а затем направило запрос о предоставлении правовой помощи. Правительство подтвердило это в ответ на запрос Левой партии", - сообщается на сайте передачи Tagesschau немецкой телерадиокомпании ARD.

"Первый официальный запрос об оказании правовой помощи был направлен прокуратурой Берлина российской генеральной прокуратуре только 6 декабря. Это следует из письменного запроса депутата Левой партии Севим Дагделен, имеющегося в распоряжении столичной студии ARD. Второй запрос о предоставлении правовой помощи был направлен 10 декабря".

"Уже за несколько дней до этого, а именно 4 декабря, ФРГ выслала двух российских дипломатов", - подчеркивает издание.

"Говоря о причинах высылки, правительство ФРГ создало у общественности впечатление, что российская юстиция не сотрудничает должным образом. Теперь доверие к федеральному правительству подрывается тем, что немецкие ведомства отправляли российской стороне официальные запросы о предоставлении правовой помощи лишь спустя месяцы после убийства и даже уже после высылки российских дипломатов", - заявила Дагделен.

"Министерство иностранных дел, отвечая на запрос ARD, указало на слова представителя правительства Штеффена Зайберта о том, что немецкие ведомства, в том числе Федеральное управление уголовной полиции, неоднократно направляли Москве запросы о предоставлении информации и ходатайства, но при этом не получили удовлетворительного ответа. Это якобы объясняет высылку российских дипломатов".

"Однако, судя по письменному запросу депутата, официальный запрос о предоставлении правовой помощи не направлялся вплоть до 6 декабря (...)", - указывает издание.

"Генеральная прокуратура ФРГ не пожелала предоставить комментарии по данному вопросу, сославшись на проводимое в настоящее время расследование", - говорится в публикации.