"(...) По сравнению с лидерами представительных демократий, популярность Владимира Путина остается очень высокой. Рейтинг удовлетворенности его деятельностью, который снизился в 2018 году из-за непопулярной пенсионной реформы и падения покупательной способности, остается стабильным и держится на уровне около 68%. По мнению социологов, эти цифры отражают нечто большее, чем просто популярность президента: они больше определяют принятие гражданами экономического и социального состояния страны. В их глазах без Владимира Путина ситуация может еще хуже. Сегодня только российская армия имеет более высокий индекс удовлетворенности, чем глава государства", - говорит Анна Колин-Лебедев, преподаватель Университета Париж-Уэст Нантер Ля дефанс, в интервью La Croix.

"(...) Если в 2017 году 42% опрошенных россиян хотели решительных перемены в своей стране, то сегодня их уже 59%, согласно опросу, проведенному Левада-центром совместно с Московским центром Карнеги в ноябре 2019 года. В первую очередь, россияне хотят, чтобы государство их защищало и вело политику невмешательства, а также предоставляло более доступную систему образования и здравоохранения. На втором месте стоит их стремление к политическим изменениям, они все еще считают, что Владимир Путин имеет наилучшие возможности для проведения таких реформ", - указывает эксперт.

"По сути, россияне предпочитают существующее положение вещей неопределенному будущему, после того, как они пережили глубокие и болезненные экономические потрясения последних 30 лет", - подчеркивает Колин-Леьедев.

"(...) Владимир Путин стремился создать такую систему, которая не допускает появления альтернативных сил. Конечно, не все политики говорят одно и то же, но те, кого выпускают на арену, заручились согласием власти", - указывает собеседница издания.

"Реальные игроки, несущие перемены, не могут выразить себя на публичной сцене, растрогать сограждан, быть избранными, превратить политическую партию в силу, способную что-то предложить. Широкой публикой они скорее рассматриваются как личности с разрушительным потенциалом, нежели носители перспектив на будущее. Оппозиционные партии находятся в зачаточном состоянии", - утверждает исследовательница.

"(...) Россияне не пассивны. Они мобилизуются по поводу специальных требований, которые затрагивают условия жизни, зарплаты, пенсии... Все это социально-экономические проблемы, которые не бросают вызов политической власти: митингующие наоборот пытаются заставить правильно функционировать те учреждения, которые уже существуют в России", - поясняет Колин-Лебедев.

"Мобилизации в больших городах, где принимают участие представители молодого образованного поколения, выражают стремление к более глубоким изменениям, однако такие движения не обязательно проявляют враждебность по отношению к президенту. Что бы ни случилось, изменения произойдут, и российские политические игроки уже заглядывают в постпутинскую эпоху", - резюмирует собеседница издания.