Спустя десять лет после кризиса 2009 года возникает призрак новой газовой войны между Киевом и Москвой

"Срок действия контракта истекает, а строительство газопровода "Северный поток-2" завершается, - пишет Le Monde.

"(...) Неудачные в течение нескольких месяцев переговоры между Киевом и Москвой ознаменовались первым прорывом в четверг, 19 декабря, после долгих обсуждений в Берлине, - говорится в статье. "Есть сегодня принципиальное соглашение, детали будут обсуждены завтра в столицах", - сказал Марош Шефкович, вице-президент Европейской комиссии по энергетике, который наблюдает за трудными дискуссиями по поводу заключения нового газового контракта между двумя сторонами.

"После более чем девяти часов переговоров стороны еще не опубликовали соглашение, которое будет представлено Владимиру Путину и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в эти выходные, перед его возможной доработкой в Минске в понедельник, 23 декабря. Но, по нашей информации, Москва и Киев договорились о продолжении контракта, вероятно, на пять лет, и о минимальных объемах", - отмечают журналисты Клер Гатинуа и Бенуа Виткин.

"Прежде всего, Кремль возможно согласился уступить по вопросу не столько финансового, сколько символичного долга "Газпрома". В марте 2018 года российский конгломерат был приговорен Стокгольмским арбитражем к выплате 2,6 млрд долларов (3 млрд долларов, включая штрафы). "Со стороны Кремля выплата представляет собой психологическую проблему. Это было равносильно признанию поражения перед лицом Украины", - заявил партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

"Однако пока следует соблюдают осторожность. Русская и украинская стороны в четверг вечером еще вели себя сдержанно. Министр энергетики России Александр Новак приветствовал "очень продуктивную работу", надеясь, что она будет завершена "очень скоро", - передают журналисты. - Еще более взвешенный тон слышался с украинской стороны. Министр энергетики Алексей Оржель, говорил о безусловном "сближении" позиций, однако один источник в украинской газовой компании "Нафтогаз", похоже, был настроен скептически: "Нет никакого подписанного соглашения. Можно сказать, что Россия играет в кошки-мышки".

"(...) Для Украины, экономика которой в течение пяти лет задыхалась от войны между ее армией и сепаратистами Донбасса, которых поддерживает Москва, транзит газа представляет собой ренту в размере около 2,7 млрд евро в год, то есть треть ее военного бюджета, - отмечает газета. "Проблема в том, что Россия рассуждает не с экономической, а с эмоциональной точки зрения и рассматривает Украину как бывшую колонию! - сказал Дмитрий Кулеба, украинский вице-премьер-министр в интервью, которое он дал во время своего визита в Париж 17 декабря.

"Киев сегодня находится в слабом положении. Строительство газопровода "Северный поток-2" близится к завершению. "Путинский газопровод", по которому российский газ будет поставляться в Германию через Балтийское море, добавится к проекту "Турецкий поток" на юге, не говоря уже о новых каналах сбыта Москвы в Китае. Новый расклад должен позволить России обойти практически всю территорию Украины, через которую до 2018 года проходило более 40% российского экспорта газа в Европу", - поясняют авторы статьи.

"(...) Соединенные Штаты хотя и с опозданием, также подключились к этому досье. В Вашингтоне опасаются, что "Северный поток- 2" поставит в неблагоприятное положение рынки американского сжиженного газа и увеличит финансовую мощь "Газпрома" и, следовательно, влияние Кремля. В соответствии с Законом об утверждении государственной обороны Конгресс США 17 декабря одобрил санкции против компаний, связанных со строительством газопровода", - говорится в статье.

"По мнению специалистов, текст, который Дональд Трамп пообещал подписать "немедленно", сможет поставить под угрозу завершение "Северного потока-2"... при условии, что он увидит свет до конца строительства, намеченного на весну 2020 года", - говорится в статье. "Это гонка на время. Но русские уже работают над юридическими уловками и передачей собственности, чтобы избежать возможных санкций", - отмечает директор Центра энергетики и климата Французского института международных отношений Марк-Антуан Эйл-Маззега.

"(...) Таким образом, для российской стороны уравнение является ясным и в то же время ужасно сложным. В перспективе для Москвы украинский транзит станет менее актуальным. Но в краткосрочной перспективе она должна прийти к соглашению с Киевом, чтобы обеспечить непрерывность поставок и не выглядеть ненадежным деловым партнером. И поэтому Москва пытается максимально сократить срок действия контракта, тогда как Украина требует срока погашения не менее десяти лет и, прежде всего, гарантий с точки зрения объемов. При объеме ниже 40 млрд кубометров в год (по сравнению с 80 млрд в настоящее время) бизнес становится для Киева убыточным, с учетом эксплуатационных расходов и необходимых инвестиций. Именно такого тонкого баланса следует достичь на нынкшних переговорах", - комментируют журналисты.