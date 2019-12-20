Триумф трайбализма, культивируемого Дональдом Трампом

"(...) Для Дональда Трампа его поражение в среду, 18 декабря, возможно, содержало в себе привкус победы. Конечно, 45-й президент Соединенных Штатов, как и ожидалось, стал третьим в истории страны, которому Палата представителей объявила импичмент. Однако то, что республиканский блок выступил против этого, не потеряв ни одного голоса, как на торжественном голосовании, формализующем такую процедуру в октябре, свидетельствовало о фактическом господстве Трампа над своей партией", - пишет журналист Le Monde Жиль Пари.

"(...) Такое господство является гарантией одностороннего судебного разбирательства в Сенате; два ключевых игрока в предстоящем эпизоде - лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл (штат Кентукки) и республиканский председатель сенатского Судебного комитета Линдси Грэм (штат Южная Каролина) - уже заявили, что они не собирался быть беспристрастным, а первый сказал, что будет согласовывать свои действия с Белым домом", - говорится в статье.

"Тот оборот, который принимает сделанное обвинительное заключение, подтверждает триумф упертого политического трайбализма, подобного тому однопартийному импичменту, в котором президент не побоялся упрекнуть своих демократических противников в длинном и раздраженном письме, переданном накануне голосования в Палату представителей", - указывает автор статьи.

"К тому же имидж Дональда Трампа, защищенный подобным противопожарным устройством, в последние недели также оставался стабильным, хотя он и оказался в меньшинстве, как это происходило с момента его прибытия в Белый дом, что является аномалией в истории популярности президентов США", - комментирует Пари.

"Брэд Парскаль, глава предвыборной кампании нынешнего президента, даже заверил, что импичмент еще больше укрепил преданность республиканской электоральной базы, и заявил, что это даже облегчит переизбрание Трампа", - передает издание.

"(...) Готовность республиканцев, занимающих главенствующие позиции в Сенате, рассматривать историческое судебное разбирательство и ответственность как множество досадных формальностей, свидетельствует об эффективности шоковой терапии, которую Дональд Трамп навязывает американским институтам и, прежде всего, системе сдержек и противовесов, которую разработали отцы-основатели в качестве защиты от гегемонистских притязаний на власть за счет других", - анализирует автор статьи.

"(...) После того, как Дональд Трамп радикального преобразовал Республиканскую партию и изменил отношение к власти и к ее применению, он теперь начал следовать по такой траектории, которая рискует прийти в столкновение с институтами в том виде, в каком их знают американцы. Именно по этому аспекту его президентства о нем будут выносить суждение в ноябре 2020 года", - резюмирует Жиль Пари.