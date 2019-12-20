Владимир Путин обрисовывает свое далекое будущее во главе России

"(...) Уйти? Нет. Что-то изменить? да! В четверг Владимир Путин всячески старался создать впечатление, что он не цепляется за власть, однако ни разу не намекнул на то, что он собирается уйти в отставку. Во время своей традиционной большой ежегодной пресс-конференции российский президент, находящийся у власти в течение двадцати лет, в свойственной ему загадочной манере ответил на вопросы, которые в целом были примирительными и предсказуемыми", - пишет корреспондент швейцарской газеты LeTemps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"Отвечая на вопрос о своих намерениях после окончания его четвертого срока в 2024 году, Владимир Путин подтвердил ходящий в течение долгого времени слух о том, что рассматривается вопрос о внесении изменений в российскую Конституцию, - говорится в статье. "Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку "подряд". У нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушёл с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд", - сказал Путин.

"Ограничительная оговорка о двух сроках подряд "некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы её отменить, наверное", - предположил Владимир Путин, который также впервые поставил вопрос о "расширении прав парламента". Таким образом, вместо того, чтобы действительно раскрыть свои намерения в 2024 году, он, похоже, прежде всего ограничил прерогативы своего преемника, как считают некоторые наблюдатели", - пишет LeTemps.

"Кто-то верит, что после 2024 года Путин решится потерять власть? Со всеми вытекающими последствиями? - задает риторический вопрос оппозиционер Борис Вишневский. - Даже если убрать слово "подряд", остается немало давно обсуждаемых вариантов, которые, как считает его окружение, позволят ему сохранить власть. Парламентское правление, усиление Госсовета, объединение с Белоруссией". В каждом сценарии Владимир Путин руководил бы усиленной структурой, в ущерб новому президенту", - отмечет автор статьи.

"(...) Такая гипотеза не пользуется единодушной поддержкой, - говорится в публикации. "Заявлением о возможности изъятия из конституции слова "подряд" применительно к президентским срокам полномочий Путин демонстрирует, что не заинтересован в продлении своих полномочий на манер Лукашенко", - считает политолог Алексей Макаркин, подчеркивая разочарование Кремля по поводу процесса интеграция двух государств, в которой "90 процентов не сделано по каждому вопросу", как вчера посетовал Владимир Путин.

"Его надежды будут основываться больше на событиях, наблюдаемых у большого соседа в Центральной Азии: "Актуален не белорусский, а казахстанский опыт", - полагает политолог. Этим летом непотопляемый президент Казахстана покинул свой пост, который он занимал со времени обретения независимости страны в 1990 году... для того, чтобы стать пожизненным верховным лидером, возвышающимся над новым президентом, избранным путем всеобщего голосования", -указывает журналист.

По мнению прокремлевского политолога Сергея Маркова, Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции продемонстрировал, что он "находится в великолепной физической, интеллектуальной и нравственной форме". (...) По поводу Украины, по словам этого наблюдателя,"Путин подтвердил, что техника, которой обладают ДНР и ЛНР, была передана симпатизирующими республикам структурами. И теперь она никуда оттуда больше не уедет - это техника восставшего Донбасса".

"Отвечая на множество вопросов об экологии, Владимир Путин проявил себя как решительно настроенный климатоскептик, утверждая, что "никто не знает на самом деле причин изменения, глобального, во всяком случае, изменения климата". Он настаивал на том, что Россия находится только на четвертом месте среди самых крупных эмитентов выбросов в атмосферу, после США, Китая, Евросоюза, - комментирует автор статьи. - Также Путин очень эмоционально высказался по теме о российской роли во Второй мировой войне - это одна из его любимых тем - он заявил, что "наш народ был первой жертвой этого тоталитаризма" и назвал "верхом цинизма" решение Европарламента 25 мая отмечать день героев борьбы с тоталитаризмом, которое, по его словам, выражает стремление "приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию".