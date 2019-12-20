Путин признал ложность утверждения об убийстве в Берлине

"Убийство гражданина Грузии в парке Малый Тиргартен в Берлине привело к спору между Москвой и Берлином. Теперь президент Владимир Путин признал: Россия никогда не подавала запрос об экстрадиции мужчины", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Официального вопроса через прокуратуру действительно не было, - заявил Путин, - потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным (...)". Россия, по его словам, запрашивала у Германии информацию о мужчине на уровне спецслужб".

"Генеральная прокуратура Германии взяла расследование на себя и сообщила о наличии оснований полагать, что убийство было совершено по заказу российских государственных органов или Чеченской республики", - напоминает издание.

"Путин еще на полях саммита по Украине в Париже назвал убитого террористом и заявил, что Россия неоднократно требовала его выдачи. Правительство ФРГ это отрицает. Путин сказал "неправду", заявил недавно министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, ни в министерство внутренних дел, ни в другие ведомства не поступал запрос об оказании правовой помощи".

"На вопрос, кто прав, Маас или Путин, российский президент ответил: "И он, и я", - передает издание.

"Путин, пишет Der Spiegel в заключение, повторил свои обвинения в адрес Хангошвили. " Мы видим, что такие люди, о котором вы сейчас сказали, террористы, убийцы, свободно разгуливают по европейским столицам. (...)А если к вам приедут те люди, которые в [сирийских] лагерях сидят? Понравится? Вы так же дадите им свободно гулять по своим городам?".