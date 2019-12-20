Сверхпрезидент

"Владимир Путин находится у власти почти 20 лет. На вопросы журналистов он отвечает редко - и тем более не об окончании своего президентского срока. Однако на пресс-конференции он дал один сигнал", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"В последние годы Путин не стал более открытым по отношению к СМИ, даже журналисты кремлевского пула зачастую видят президента только на экране телевизора, - отмечает автор статьи Кристина Хебель. - Поэтому мероприятие в Центре международной торговли это одна из редких возможностей понять мир Путина. Впрочем, это ритуал с односторонними правилами, который Путин проводит уже в 15-й раз".

"Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков, указывая пальцем, выбирали тех, кому разрешено задать вопрос. И, конечно, на этом мероприятии мало что предоставлено воле случая", - говорится в статье.

"У Путина есть темы, о которых он хочет говорить - и темы, которых он избегает. Немногим представителям критических русскоязычных СМИ предоставили слово. Протесты в Москве, продолжавшиеся летом несколько недель? В четверг они остались неупомянутыми. А смелый вопрос журналистки русской службы BBC о бизнесе его дочерей президент быстро отмел".

Путин также просто проигнорировал вопрос журналистки РБК о том, не создается ли союз России с Белоруссией для того, чтобы он смог остаться в своей должности и после 2024 года.

"Через три года президентский срок Путина закончится - согласно конституции, он больше не сможет выдвигать свою кандидатуру. И что будет потом? Однажды он уже обменивался постами с премьером Дмитрием Медведевым. Планирует ли Путин снова это сделать? Какие у него намерения? Хочет ли он использовать "белорусское решение" - или вовсе изменить конституцию?".

"Ранее президент вслух рассуждал об изменении конституции - теперь он говорит: в статье о максимальных двух президентских сроках подряд можно вычеркнуть последнее слово. То есть два президентских срока, точка. Это сигнал, который он наверняка подает не случайно, ведь такой человек, как Путин, просто так не размышляет вслух. Тем самым он намекает, что не намерен увеличивать в конституции срок полномочий президента. Что означает, что 2024 год станет для него последним, о чем сразу же сообщили российские СМИ".

"Действительно ли так будет в итоге, знает лишь один человек: он сам. Это также касается и расширения прав парламента, функций президента и правительства, которое он считает возможным. Впрочем, что именно это значит, Путин не сказал".

"Он охотнее говорит много об Украине, вновь напоминает о своих требованиях, согласно которым мир на Донбассе возможен только при выполнении Минских соглашений. (...) Это мало удивляет. Не новы и утверждения Путина о выдуманных обвинениях против Трампа (...)".

"Единственной неожиданностью стало то, что, отвечая на вопрос Der Spiegel, Путин признался, что никакого запроса об оказании правовой помощи в деле об убийстве гражданина Грузии в парке Малый Тиргартен в Берлине с российской стороны не было. Это президент утверждал еще на "нормандском саммите" в Париже. Теперь он говорит, что имели место лишь переговоры на уровне спецслужб. Создается впечатление, что президент пытается больше не усложнять российско-германские отношения", - комментирует издание.

Российских журналистов, в свою очередь, больше интересовали проблемы мусора, строительства дорог и плохого качества медикаментов. "Здесь Путин полностью входит в роль благодетеля, которую он с удовольствием играет: тогда его пресс-шоу превращается в час социальной работы, однако его ответы чаще всего остаются расплывчатыми. Так как вопросы зачастую оказываются мягкими и даже начинаются с благодарности Путину, а дополнительные вопросы не разрешены, Путин может во многом без помех организовывать свое шоу", - пишет Der Spiegel.

В написании статьи принимал участие Александр Чернышев