Два олигарха, скандальный банк и много денег

"Международный валютный фонд (МВФ) выступил с однозначным посылом, когда пообещал президенту Украины новый кредит. (...) По мнению МВФ, Украине необходимо достичь прогресса в вопросах правового характера государства, уменьшить влияние "решающих кругов" в экономике, сохранять успехи в банковской реформе и компенсировать возникшие в результате нее "высокие убытки налогоплательщиков", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Каждому украинцу было ясно, что имеется в виду: Киеву следует уменьшить влияние богатых олигархов, отмечает журналист Флориан Хассель. Речь идет о скандале вокруг крупнейшего на тот момент банка страны "ПриватБанка". "По данным украинского Нацбанка, до конца 2016 года оттуда путем сомнительных переводов и с помощью подставных фирм были переправлены за границу почти шесть миллиардов долларов. Тогда "ПриватБанк" контролировался олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым", - поясняет издание.

"Спустя три года скандал до сих пор не проработан. (...) Важный след в нем ведет в одну из стран Евросоюза - Латвию. Балтийское государство долгое время было раем для отмывания денег, прежде всего для клиентов из бывшего СССР и местных банков. Это касалось и латвийского PrivatBank, "дочки" скандально известного украинского "ПриватБанка", которая сама была замешана в некоторых финансовых скандалах и, тем не менее, продолжает работать. Обращение с этим латвийским финансовым институтом демонстрирует, насколько неуклюжим является порой взаимодействие внутри Европы и насколько неэффективны механизмы борьбы с отмыванием денег в ЕС", - указывает Хассель.

"Как минимум 20 банков, среди них "ПриватБанк", были просто машинами по отмыванию денег, - говорит Валерия Гонтарева, занимавшая с 2014 по 2017 год должность директора украинского Национального банка. - Многие из них действовали через латвийские банки. Латвия была эпицентром этой незаконной деятельности".

"Об этом Гонтарева, по ее собственным словам, еще в 2014 и 2015 годах информировала латвийские власти, а именно директора Центробанка и тогдашнего руководителя финансового надзора, на нескольких встречах. (...) Латвийское правительство и ведомство по осуществлению финансового надзора не ответили на запросы о том, принимали ли они в свое время какие-либо меры".

"За два дня до того, как Киев национализировал украинский "ПриватБанк" в конце 2016 года, из банка, принадлежащего на тот момент олигархам Коломойскому и Боголюбову, в дочерний банк в Риге поступило распоряжение о списании 450 млн долларов, которые украинский банк разместил в PrivatBank в качестве обеспечения по аккредитивам. Коломойский заявляет, что ему не было известно об этом распоряжении", - говорится в статье.

"В результате распоряжения украинское государство было лишено доступа к 450 млн долларов. (...) Хотя национализированный в настоящий момент банк является с конца 2016 года крупнейшим акционером латвийского банка, владея 46,5% его акций, он "не контролирует PrivatBank в Латвии и не принимает участия в его управлении", заявляет украинский "ПриватБанк". "Другие акционеры" якобы "консолидировали свои позиции" и препятствуют публикации документов и информации".

"Согласно расследованию Süddeutsche Zeitung, в число "других акционеров" напрямую или косвенно входят олигархи Коломойский и Боголюбов, их деловые партнеры, адвокаты и их подставные фирмы. Коломойский подтверждает, что в качестве физического лица владеет в латвийском PrivatBank долей в 9%, ему также принадлежит половина другого крупного акционера Unimain Holding. Согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в сентябре 2007 года, также и крупный акционер Wadless Holdings как минимум раньше был тесно связан с Коломойским".

Прочие доли в латвийском PrivatBank принадлежат бизнесменам Мордехаю Корфу, Уриэлю Лаберу и Андреасу Софоклеусу. Их имена можно также обнаружить в иске, поданном украинским "ПриватБанком" в штате Делавэр, с помощью которого национализированный банк пытается вернуть исчезнувшие миллиарды.

"В конце 2016 года Нацбанк Украины проинформировал Центробанк Латвии и ведомство по осуществлению финансового надзора о распоряжении о списании средств и, по их мнению, незаконном переводе 450 млн долларов, говорят бывшая руководительница украинского Нацбанка Гонтарева и сегодняшняя заместительница главы банка Катерина Рожкова. (...) Однако эта информация не привела к конкретным последствиям".

К тому же, пишет издание, латвийский PrivatBank некогда был замешан и в скандале об отмывании денег северокорейского режима.

"Несмотря на все скандалы, институты ЕС не приняли решительных мер. Ведь Европейский центральный банк контролирует только крупные банки, имеющие важное значение для стабильности Еврозоны, и может также лишать их лицензии. Мелкие банки, в свою очередь, контролируются национальными властями. Еврокомиссия недавно констатировала, что не обладает полномочиями для борьбы с отмыванием денег. Также и в будущем, несмотря на новые положения ЕС, которые направлены на борьбу с отмыванием денег и должны быть приняты государствами до середины января, в ЕС не появится орган с такими полномочиями".

"В середине сентября латвийское ведомство по осуществлению финансового надзора снова выявило в одном из банков "серьезные недостатки" и "принципиальные и продолжительные нарушения" в борьбе с отмыванием денег, в идентификации реальных собственников и происхождения сомнительных денежных средств. В банке также якобы принимались решения в пользу отдельных акционеров. Речь идет о латвийском PrivatBank. О лишении лицензии не было сказано ни слова. Банк снова отделался денежным штрафом", - пишет Süddeutsche Zeitung.