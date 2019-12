20 декабря 2019 г. Том Уиппл | The Times Ожирение вредно для окружающей среды, утверждают ученые "Если вы не можете сохранять стройность ради себя самих, возможно, вам следует похудеть... ради планеты. Согласно новому исследованию, каждый человек с избыточным весом несет ответственность за более чем тонну дополнительных выбросов углекислого газа в год, что примерно равно выбросам во время трансатлантического перелета", - сообщает The Times. "Исследование, опубликованное в журнале Obesity, показывает, что в целом чрезмерное продукты, потребляемые 600 млн человек с ожирением в мире, оставляют углеродный след, сравнимый с углеродным следом Соединенного Королевства. Повышенный метаболизм этих людей также означает, что каждый год они выдыхают дополнительный CO2, объемы которого эквивалентны годовому объему Швеции", - говорится в статье. "Если добавить к этому повышенную нагрузку на транспорт, принимая во внимание топливо, необходимое для самолетов и автомобилей, чтобы перевозить более тяжелых пассажиров, то, согласно расчетам исследователей из Университета Копенгагена, если бы все на планете достигли своего идеального веса, это компенсировало бы ежегодные выбросы CO2 в Мексике с населением 130 млн человек", - подчеркивается в публикации. "Авторы исследования предупреждают, что эти результаты не должны использоваться для порицания людей с избыточным весом. "Тем, кто предрасположен к ожирению, очевидно, очень трудно снизить вес тела и поддерживать его с течением времени", - пишут они. Тем не менее, добавляют ученые, "анализ указывает на большой вклад ожирения в воздействие человечества на окружающую среду с точки зрения выбросов CO2, что требует особого внимания к предотвращению ожирения и борьбе с ним в любой стратегии по сокращению выбросов парниковых газов", говорится в статье. "Их работа также продемонстрировала, что углеродный след ожирения, как и само ожирение, варьируется от страны к стране. В Китае, где ожирением страдают только 6% населения, на него приходится 0,6% выбросов парниковых газов в стране. В Великобритании, где почти треть взрослого населения имеет индекс массы тела свыше 30 - технический порог ожирения, выбросы парниковых газов составляют почти 3%", - пишет The Times. "По словам ученых, их открытие ясно показывает, что если привести мир в форму, это будет беспроигрышным вариантом. "Сокращение масштабов ожирения может иметь значительные преимущества как для общественного здравоохранения, так и для окружающей среды", - указали они. (...) Источник: The Times