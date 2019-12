Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 20 декабря 2019 г. 20 декабря 2019 г. Шейн Харрис, Джош Доуси и Кэрол Д. Леонниг | The Washington Post Бывшие чиновники Белого дома боялись, что Путин повлиял на взгляды президента CША на Украину и кампанию 2016 года "Едва ли не с самого момента вступления в должность президент Трамп ухватился за теорию, которая беспокоила его высокопоставленных помощников: выиграть пост в Белом доме, говорил он им не раз, ему пыталась помешать Украина, - пишет The Washington Post. - После частной встречи в июле 2017 года с президентом России Владимиром Путиным на саммите G-20 в Гамбурге Трамп стал более активно настаивать на том, что Украина предпринимает усилия для его поражения, утверждают многочисленные бывшие чиновники, знакомые с его заявлениями". "Интенсивное сопротивление президента оценке американских разведывательных агентств, согласно которой Россия систематически вмешивалась в кампанию 2016 года - и вина, которую он вместо этого возлагал на другую страну - заставили многих его советников думать, что сам Путин помог развить идею виновности Украины, сообщили чиновники, которые говорили на условиях анонимности при обсуждении внутренних дискуссий, - сообщает издание. - Один бывший высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что Трамп однажды даже прямо заявил об этом, сказав, что он знал, что настоящий виновник - это Украина, потому что "Путин сказал мне". Еще два других бывших чиновника сказали, что вышеупомянутый высокопоставленный чиновник Белого дома рассказал им об этих словах Трампа". "Теория причастности Украины, которая привлекла внимание Трампа, теперь подхвачена республиканцами в Конгрессе, которые защищают президента от импичмента. Высокопоставленные законодатели Республиканской партии потребовали провести расследование украинского вмешательства, однако высокопоставленные чиновники США, включая директора ФБР, утверждают, что доказательств тому нет", - говорится в статье. "(...) Обеспокоенность высокопоставленных чиновников Белого дома тем, что Путин помог развить теорию Трампа об Украине, подчеркивает давние опасения внутри администрации в отношении способности президента России влиять на взгляды Трампа, - утверждается в публикации. - (...) Эта статья основана на интервью с 15 бывшими представителями администрации и правительства, которые говорили на условиях анонимности, излагая свои откровенные взгляды в отношении президента. По словам помощников, их уже давно смущает зацикленность президента на Украине - на теме, которую он поднял, когда советники пытались предупредить его, что Россия может попытаться сорвать будущие выборы. "Это смешно, говорил он. Все знают, что я победил на выборах. На величайших выборах в мире. Русские ничего не делали. Что-то пытались сделать украинцы", - вспоминает один из бывших чиновников. Трамп, по его словам, не представил никаких доказательств в поддержку своей теории причастности Украины. (...)" "(...) Утверждения, что Украина пыталась изменить исход выборов 2016 года, приняли несколько форм. Одну раннюю версию продвигал Пол Манафорт, тогдашний председатель кампании Трампа, который уже в начале 2016 года предложил агитировать советников кампании о том, что украинцы, возможно, стояли за взломом Национального комитета Демократической партии (Democratic National Committee - DNC), а не русские, сообщил позднее его заместитель Рик Гейтс федеральным следователям. По словам Гейтса, теория Манафорта "повторяла нарратив", который в то время выдвигал Константин Килимник, сотрудник Манафорт, по оценкам ФБР, имевший связи с российской разведкой (Килимник, который, как полагают, находится в Москве, отрицал такие связи)", - пишет газета. "Через две недели после того, как Трамп вступил в должность, Путин выдвинул еще одно утверждение: (...) "В ходе предвыборной кампании в Соединённых Штатах действующая украинская власть заняла одностороннюю позицию в поддержку одного из кандидатов, - заявил Путин на пресс-конференции в Будапеште 2 февраля 2017 года, имея в виду Хиллари Клинтон. - Больше того - некоторые олигархи с одобрения, наверняка, политического руководства финансировали этого кандидата или эту кандидатку, если сказать более точно". "Фонд украинского сталелитейного магната Виктора Пинчука пожертвовал миллионы долларов Фонду Клинтонов, но нет никаких доказательств того, что он вносил деньги в избирательную кампанию Хиллари Клинтон, что запрещено федеральным законом. Пинчук также поддержал и Трампа: в 2015 году он сделал пожертвование в размере 150 тыс. долларов в фонд Трампа", - поясняет газета. "RT, российская медиа-сеть, финансируемая правительством, озвучила другие аргументы, согласно которым Украина работала над тем, чтобы помочь кампании Клинтон, сосредоточившись на контактах между консультантом Национального комитета Демократической партии с частичной занятостью и чиновниками посольства Украины в Вашингтоне (...)", - напоминает издание. "Трамп внес свою лепту в эту теорию заговора в апреле 2017 года в своем первом публичном заявлении о роли Украины. В интервью Associated Press президент заявил, что CrowdStrike, компания по компьютерной безопасности, которую DNC нанял для расследования взлома своих систем электронной почты, базировалась на Украине и сыграла определенную роль в сокрытии улик от ФБР (...)", - указывает The Washington Post. "На самом деле CrowdStrike базируется в Калифорнии и не принадлежит украинцу. Дмитрий Альперович, соучредитель компании, является гражданином США, родившимся в России, который является экспертом в области кибербезопасности и национальной безопасности, - пишет издание. - Неясно, откуда у Трампа появилась идея украинской связи с CrowdStrike прежде всего. В то время, по словам экспертов по соцсетям, эта идея еще не обсуждалась широко в Twitter, выбранной им социальной платформе и плодородной ниве для дезинформации. (...) Трамп неоднократно возвращался к фальшивой связи Украины и CrowdStrike, настаивая, что компания скрывает украинский взлом DNC и даже отправила сервер DNC на Украину, сообщили бывшие чиновники Белого дома. Например, в июне он позвонил в программу Шона Хэннити на Fox News и повторил свою жалобу на то, что ФБР не завладело почтовым сервером DNC. (...)" "(...) Самым значительным стало то, что Трамп поднял тему CrowdStrike во время телефонного разговора 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским, который и привел к его импичменту, - полагает газета. - (...) В частном порядке чиновники тщетно пытались убедить президента в том, что CrowdStrike не является украинской компанией, и что невозможно, чтобы сервер располагался там, сказал бывший чиновник администрации. По словам Фионы Хилл, бывшего директора по вопросам Европы и России в Совете национальной безопасности, одним из чиновников, которые пытались убедить Трампа, был бывший советник по национальной безопасности Томас Боссерт, который в сентябре публично призвал Белый дом отказаться от украинской теории, которую он назвал "полностью опровергнутой". "Сервер DNC и эта теория заговора должны уйти, - сказал он в интервью передаче This Week на ABC News. - Если он продолжит сосредотачиваться на этой идее фикс, это его обрушит". Боссерт указал на Джулиани, личного адвоката Трампа, как на постоянный источник заявлений о сервере. "Я глубоко разочарован тем, что делают [Джулиани] и команда юристов, чтобы повторять эту полностью опровергнутую теорию президенту. Когда он слышит ее снова и снова, она застревает у него в памяти". "(...) Подозрения Трампа насчет Украины проявлялись и по-другому. В начале правления администрации тогдашний президент Украины Петр Порошенко стремился ко встрече с Трампом в Белом доме - в идеале, до того, как он публично встретится с Путиным - чтобы продемонстрировать приверженность США защите Украины от России. Но Трамп сопротивлялся идее такой встречи, по словам бывших американских чиновников, которые знали об этом напрямую. Помощники Белого дома были сбиты с толку: Украина была союзником в войне против страны, которая только что подорвала выборы в США. Встреча с Порошенко была "элементарной задачей", указал один из бывших чиновников. "Нам было совершенно непонятно, почему Трамп не соглашается". Другой бывший чиновник сказал, что с самого начала президентства Трампа было ясно, что он хочет улучшить отношения с Россией и установить связь с Путиным", - говорится в статье. "Джон Келли, который занимал должность руководителя аппарата Трампа с середины 2017 года до конца 2018 года, озвучивал свое удивление другим помощникам о том, что Трамп выражает гораздо меньше скептицизма в отношении Путина, которого Трамп иногда называл "моим другом", чем в отношении других лидеров, сообщил бывший высокопоставленный чиновник Белого дома. Келли, по его словам, пытался заставить американских экспертов говорить с Трампом в преддверии его запланированных телефонных разговоров с российским президентом, чтобы выразить несогласие с некоторыми заблуждениями Трампа", - подчеркивается в публикации. "Некоторые задавались вопросом, не была ли холодность Трампа по отношению к Украине нацелена на то, чтобы не обидеть Путина, - пишет The Washington Post. - Порошенко прибыл в Белый дом 20 июня 2017 года, чтобы встретиться с вице-президентом Пенсом. У Трампа была короткая беседа с украинским лидером, ослабившая обеспокоенность некоторых чиновников США, что он не потрудится даже поздороваться. Два лидера позировали для фотографий журналистам в Овальном кабинете и сделали короткие заявления (Примечательно, что Трамп не упомянул войну Украины с Россией). Но краткость их встречи подчеркнула немногословность Трампа (...) и резко контрастировала с теплым приемом, оказанным Трампом месяцем ранее министру иностранных дел России Сергею Лаврову и Сергею Кисляку, который тогда был послом России в США. Трамп сказал своим гостям, что его не беспокоит вмешательство Москвы в президентскую кампанию США 2016 года, потому что Соединенные Штаты делают то же самое в других странах. Это утверждение побудило чиновников Белого дома ограничить доступ к этим высказываниям необычайно небольшим кругом людей, утверждают три бывших чиновника, знакомых с этим вопросом. Чиновники США, которые работали над сдерживанием России, пришли в ужас. Они думали, что русские воспримут это как сигнал, что они могут свободно вмешиваться в предстоящие выборы в США, а также в Европе", - подчеркивает издание. (...) 7 июля 2017 года Трамп впервые встретился лично с Путиным на встрече G-20 в Гамбурге. Их долгожданный официальный разговор длился более двух часов. Но в тот же день они неформально встретились еще на час, на ужине для глав государств и их супругов. В то время американские и российские чиновники не обнародовали факт разговора. Во время трапезы Трамп покинул свой стул и сел рядом с Путиным. Трамп пошел один, а Путину помогал его переводчик. Для некоторых чиновников Белого дома, пытающихся понять одержимость Трампа украинской теорией, встречи в Гамбурге стали поворотным моментом. Три бывших высокопоставленных чиновника администрации заявили, что Трамп неоднократно настаивал после саммита G-20, что он верит заверениям Путина в том, что Россия не вмешивалась в кампанию 2016 года. Чиновники заявили, что Келли, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и госсекретарь Рекс Тиллерсон все пытались предостеречь Трампа, чтобы он не полагался на слова Путина, и сосредоточился на доказательствах обратного, собранных разведывательными агентствами США", - указывает издание. "По словам бывших чиновников, в течение следующих нескольких месяцев Трамп несколько раз в частном порядке сообщал помощникам, что, по его мнению, Украина вмешалась в выборы и пыталась помочь Клинтон выиграть гонку за Белый дом. "В Белом доме были твердо убеждены, что это Путин сказал ему", - указал один из бывших чиновников. Трамп, сообщил он, неоднократно говорил одному высокопоставленному чиновнику, что российский президент сказал, что Украина стремилась подорвать его". "Не было никаких доказательств того, что Путин выдвигал теорию Украины в своих официальных телефонных разговорах и на встречах с Трампом, свидетелями которых были переводчики и помощники, заявили несколько бывших чиновников администрации. Однако помощники Белого дома не присутствовали при личном разговоре Трампа с Путиным в Гамбурге или на его встрече, состоявшейся позднее в Хельсинки, на которой он в течение двух часов беседовал с российским президентом, когда их сопровождали только их переводчики. Трамп также предпринял шаги для сокрытия деталей своей официальной встречи с Путиным в Гамбурге (...)", - напоминает The Washington Post. "После Гамбурга высокопоставленные чиновники попытались убедить его, что в избирательную кампанию вмешивалась Россия. По разным поводам Келли обращался к Боссерту, директору ЦРУ Майку Помпео, директору национальной разведки Даниэлю Коутсу и своему главному заместителю Сью Гордон с просьбой информировать президента об оценке разведывательного сообщества в отношении России, сообщили бывшие чиновники, знакомые с этими брифингами. Они его не убедили. Через год после того, как Трамп встретился с Путина в Гамбурге, они снова собрались на саммите в Хельсинки. После встречи один на один с российским президентом Трамп выразил сомнение в том, что Кремль вмешался в кампанию". "Ко мне пришли мои люди, ко мне пришли Дэниел Коутс и некоторые другие, которые сказали, что думают, что это Россия, - заявил Трамп на совместной пресс-конференции, стоя рядом с российским лидером. - И вот стоит президент Путин; он просто сказал, что это не Россия. Я скажу так: я не вижу причин, почему это должно быть так, но я действительно хочу увидеть этот сервер". "Сотрудники разведки были ошеломлены тем, что Трамп публично встает на сторону Путина, а не своих собственных советников. Его комментарии также показали, что он все еще цепляется за свои подозрения в отношении Украины. (...) Вернувшись в Вашингтон, Трамп продолжал настаивать на украинской теории еще чаще, заявили бывшие чиновники. Они беспокоились, что на ход его мыслей снова повлияла его встреча с Путиным", - говорится в статье. (...) В преддверии импичмента Трампа некоторые конгрессмены от Республиканской партии поддержали теорию "Украина сделала это" , - отмечает газета. "(...) Не так давно удовлетворение новым акцентом на Украине выразил и российский президент. "Слава Богу, никто больше не обвиняет нас во вмешательстве в американские выборы. Теперь они обвиняют Украину, - заявил российский президент на пресс-конференции в Москве в ноябре. - Ну и пускай там разбираются между собой". В написании статьи приняли участие Эллен Накашима и Грег Миллер. Источник: The Washington Post



