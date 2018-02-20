Бывшие работники российской "фабрики троллей" уверены в правильности обвинений со стороны США

Агентство The Associated Press пообщалось с бывшими работниками петербургской "фабрики троллей". По их словам, обвинения во вмешательстве в выборы, выдвинутые в США против 13 россиян, обоснованны.

Марат Миндияров, работавший комментатором в организации с невинным названием "Агентство интернет-исследований", рассказал AP: "Я верю, что это так и было и что это были они".

По словам Миндиярова, он провалил экзамен по языку, необходимый, чтобы попасть в отдел по работе в Facebook. Зарплата там была вдвое выше. "Это были люди с превосходными языковыми навыками, переводчики, выпускники университетов, - отметил он. - Очень сложно сказать, что это пишет иностранец, потому что они прекрасно владеют языком".

В тесте по английскому, вспоминает Миндияров, требовалось написать о шансах Хиллари Клинтон на победу на выборах. "Я написал, что ее шансы высоки и она может стать первой женщиной-президентом", - сказал он AP.

"Миндияров рассказал, что пошел на "фабрику троллей" в конце 2014 года, потому что у него не было работы и к тому же было любопытно. На тот момент, по его словам, около 400 человек занимали четыре этажа офисного здания. Смены били 12-часовыми", - говорится в статье. На "фабрике", сообщил собеседник AP, были видео- и фотоотделы, тролли получали зарплату наличными и работали в командах.

"Мы работали в группе по три человека. Один играл роль негодяя, другой был героем, а третий придерживался нейтральной позиции. Например, один мог написать, что Путин плохой, другой говорил, что это не так, а третий подтверждал позицию второго, прикрепляя какую-нибудь картинку", - сказал Миндияров.

Спустя пару месяцев он уволился. "Мир в этих комментариях делился на черное и белое: Америка плохая, Путин хороший. Восхвалялось все, что связано с Путиным, и критиковалось все, что имеет отношение к Америке, "Гейропе" и так далее. Таков был принцип работы", - пояснил он.

Людмила Савчук, которая, как и Миндияров, была сотрудницей российского отдела "фабрики троллей", рассказала агентству: "Посты и комментарии должны формировать мнение российских граждан по определенным вопросам. Как мы видим, для других стран это тоже работает".

"Самый важный принцип - вести аккаунт как реальный человек, - добавила она. - Они создают реальных персонажей, выбирают пол, имя, место жительства и работу. Поэтому трудно сказать, что аккаунт был создан для пропаганды".

По словам Миндиярова, все "тролли" знали, что за этим стоит Евгений Пригожин, но доказательств ни у кого нет. Он рассказал, что сотрудники не любили Пригожина - отчасти потому, что он, будучи владельцем кейтерингового бизнеса, не открыл в здании кафетерий или столовую. "Людям приходилось приносить из дома еду в ланчбоксах. Пригожин не очень-то жаловал "троллей". Мог бы их хотя бы кормить", - сказал Миндияров.

По словам Савчук, она осознала эффективность "фабрики троллей", увидев, что люди делятся мнениями и информацией, которые, как она знала, внедрили "тролли". "Они верили, что это их собственные мысли. Но я видела, как эти мысли формировались пропагандистами", - сказала она.

Журналист РБК Андрей Захаров, участвовавший в расследовании работы "фабрики троллей", прокомментировал AP список обвиненных в США россиян. "Они просто включили в него все имена, какие смогли найти. По нашей информации, некоторые из этих людей сейчас не работают на "фабрике" и даже не работали там во время выборов в США. Это не похоже на результат серьезного расследования", - сказал он агентству.

"Хотя в американском обвинительном заключении содержится множество подробностей, утверждения в нем не подкреплены прямыми доказательствами, - отмечается в статье. - Российские официальные лица ухватились за это, в частности министр иностранных дел Сергей Лавров назвал обвинения "трепотней".