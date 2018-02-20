"Северный поток-2" наносит ущерб Европе

Солидарность - вот главное слово в конфликте вокруг проекта "Северный поток-2", который сеет раздор внутри ЕС, говорится в статье, опубликованной в Frankfurter Allgemeine Zeitung, которую подписали Манфред Вебер (ХСС), Райнхард Бютикофер (Союз 90/Зеленые), Надя Хирш (СвДП), Эльмар Брок, члены Европарламента, а также Норберт Реттген Кришер (Союз 90/Зеленые), Михаэль Линк (СвДП), депутаты Бундестага.

"План построить второй газопровод из России в Германию через Балтийское море вызывает политический раскол внутри ЕС и ставит под вопрос нашу солидарность с Польшей, с нашими балтийскими соседями, Словакией и Украиной, а также с Данией и Швецией. В российском проекте эти страны видят прямую или косвенную угрозу своей (энергетической) безопасности", - пишут немецкие политики.

"Северный поток-2" противоречит целям европейского энергетического союза, который хочет сделать Европу более независимой в сфере энергетической политики, в то время как "Северный поток-2" значительно усилит зависимость от страны-поставщика России и от маршрута поставки газа через Балтийское море. Если Европа в будущем, как запланировано, будет делать ставку на возобновляемые источники энергии и большую энергоэффективность, вопрос, сохранит ли она такую большую потребность в импорте газа, является спорным. И, напротив, бесспорно, что благодаря "Северному потоку-2" Россия сможет полностью или частично отказаться от прежних газопроводов, в частности на Украине и в Польше", - уверены депутаты.

Сейчас Украина ежегодно получает около 2 млрд евро в качестве транзитных пошлин. Отсутствие этих средств станет сильным ударом по экономике страны, это будет шагом к дестабилизации Украины. Давление России на Украину дополнительно усилится, считают авторы статьи. В ослаблении Украины и в том, что Германия еще больше будет привязана к России, Польша и страны Балтии также видят угрозу своей безопасности. С учетом российской политики в Балтийском море опасения возникают также у Швеции и Дании.

"Сотрудничество с Россией важно, в частности в совместных экономических проектах, которые связывают Россию и ЕС. Однако настоящее сотрудничество не означает, что немцы и русские согласовывают что-то в обход своих партнеров в ЕС. ЕС раскалывается, и доверие исчезает", - указывают политики.