Несмотря на глобальное потепление, ученые предсказывают ледниковый мини-период

Новое исследование американских ученых показывает, что солнечное излучение в ближайшие десятилетия сократится на 7% из-за "великого минимума" солнечной активности. Глобального потепления это, однако, не остановит, передает немецкое издание Focus.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего установили, что количество пятен на Солнце резко сокращается. Солнечные пятна возникают тогда, когда температура солнечного вещества падает с 5800 до 3000 Кельвинов. "Великим минимумом" ученые называют фазу с несколькими очень слабыми циклами солнечной активности, поясняет автор публикации Михаэль Оденвальд.

Похожего спада солнечной активности наше светило достигло во время малого ледникового периода, который длился с начала XV до XIX век. Тогда последствиями стали сокращение урожайности и голод, говорится далее.

Теперь климатологи опасаются, что такие условия вернутся, так как на Солнце снова появляются признаки слабой активности. Количество солнечных пятен резко сокращается. С середины 2016 года фиксируются дни, когда пятна на Солнце отсутствуют. При переходе к 25-му солнечному циклу, который предположительно начнется в конце 2019 года, дни или даже недели без солнечных пятен станут нормой, говорится в статье.

Когда именно начнется ожидаемая фаза холода, тяжело предсказать ввиду разнообразных влияющих факторов. Дэн Любин и его коллеги из Калифорнийского университета ожидают, что данный период начнется в 2050 году. Но, к примеру, математик Нортумбрийского университета в Великобритании Валентина Жаркова считает, что глобальное похолодание начнется уже с 2021 года. В 2030-е годы солнечная активность сократится на 60% до уровня, который в последний раз наблюдался во время так называемого минимума Маундера, продолжавшегося с 1645 по 1715 год, когда за весь период на Солнце было зафиксировано только 50 пятен, передает издание.

Сокращение солнечного излучения, особенно в ультрафиолетовой области спектра, ослабляет озоновый слой, простирающийся над Землей в стратосфере. Если озон отсутствует, воздушные массы на высоте охлаждаются, что влияет в более низких слоях атмосферы на систему ветров и погоды, говорится в статье.

Но может ли это стать причиной нового малого ледникового периода? Большинство ученых в этом сомневаются, отмечает автор. Так, ученые Института исследования Солнечной системы Общества Макса Планка в Геттингене разъясняют, что колебания солнечного излучения слишком слабы для того, чтобы оказывать значительное влияние на климат. Также и исследователи Потсдамского института изучения климатических изменений не ждут наступления нового малого ледникового периода. В одном из своих исследований они показали, что новый "великий минимум" солнечной активности может привести к максимальному похолоданию в 0,3 градуса Цельсия в 2100 году, передает издание.