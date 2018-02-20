Безнадежное положение Израиля в сирийском конфликте

На Ближнем Востоке снова растет напряженность. Спор о главенстве в регионе фокусируется на Сирии. Правда, президент Башар Асад играет скорее незначительную роль, пишет Пьер Хойманн на страницах немецкого издания Handelsblatt.

Главными игроками, которые преследуют в Сирии противоположные цели, являются Израиль, Иран и Россия, отмечает автор.

"Президент России Владимир Путин использует Сирию как военную опору на Ближнем Востоке. Он стал здесь новым хозяином после того, как с помощью своих войск спас режим Асада от очевидного краха", - пишет автор.

Что касается Ирана, то, по мнению журналиста, Иран хочет использовать сирийский конфликт, который стал для него первой за несколько лет заграничной победой в военной сфере, для усиления своей позиции в регионе. "Никогда еще иранский режим не был настолько близок к своей цели иметь сквозное сообщение вплоть до Средиземного моря", - отмечает автор.

Иран хочет "иранизировать" Ближний Восток. Чем ближе иранские объекты приближаются к границе Израиля, тем эффективнее работает рычаг аятоллы в отношении Иерусалима, пишет журналист.

Израиль, в свою очередь, видит в постоянном военном присутствии Ирана в Сирии угрозу собственной безопасности. Судя по высказываниям Нетаньяху на Мюнхенской конференции по безопасности, Израиль собирается готовить своих граждан и весь мир к израильскому наступлению. В случае необходимости Израиль возьмет на прицел не только представителей Ирана в Ираке, Сирии или Ливане, но и сам Иран, заявил Нетаньяху.

При этом как Иран, так и Израиль, вероятно, используют конфликт в Сирии для того, чтобы отвлечь внимание от внутриполитических проблем в своих странах, отмечает автор публикации.

Путин, выступающий хозяином в Сирии, возможно, не заинтересован в эскалации конфликта между Ираном и Израилем, потому что это может угрожать его прошлым успехам в Сирии, полагает журналист. Тем не менее, обмен ударами 10 февраля, последовавший за перехватом Израилем иранского беспилотника, показал всем, как быстро ситуация может выйти из-под контроля, говорится в статье.

В ходе перестрелки Израиль потерял боевой самолет, и для Тегерана это значит, что непобедимость израильской армии является мифом. Это может склонить Иран к новым провокациям, заключает автор.