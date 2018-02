20 февраля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Путин подрывает идею демократии - а что Трамп? "Бывшие тролли" из Санкт-Петербурга сказали AP, что обвинения во вмешательстве в выборы, выдвинутые в США против 13 россиян, обоснованны. Реакцией Трампа на неопровержимые доказательства была лишь "лихорадочная и жалкая попытка защитить свое эго", критикует WP. СМИ пишут о сворачивании демократии в России и "спаде уверенности в американской демократии" во всем мире. Агентство The Associated Press пообщалось с бывшими работниками петербургской "фабрики троллей". По их словам, обвинения во вмешательстве в выборы, выдвинутые в США против 13 россиян, обоснованны. Марат Миндияров, работавший комментатором в организации с невинным названием "Агентство интернет-исследований", сказал AP: "Я верю, что это так и было и что это были они". По словам Миндиярова, он провалил экзамен по языку, необходимый, чтобы попасть в отдел по работе в Facebook, где зарплата была двойная. Там работали "люди с превосходными языковыми навыками, переводчики, выпускники университетов", рассказал он. "Очень сложно сказать, что это пишет иностранец, потому что они прекрасно владеют языком". По словам этого источника, в конце 2014 года около 400 человек занимали четыре этажа офисного здания. Смены били 12-часовыми, на "фабрике" были видео- и фотоотделы, "тролли" получали зарплату наличными. "Мы работали в группе по три человека. Один играл роль негодяя, другой был героем, а третий придерживался нейтральной позиции", - рассказал Миндияров. "Мир в этих комментариях делился на черное и белое: Америка плохая, Путин хороший. Восхвалялось все, что связано с Путиным, и критиковалось все, что имеет отношение к Америке, "Гейропе" и так далее", - пояснил он. Людмила Савчук, также экс-сотрудница российского отдела "фабрики троллей", сообщила агентству: "Посты и комментарии должны были формировать мнение российских граждан по определенным вопросам. Как мы видим, для других стран это тоже работает". "Самый важный принцип - вести аккаунт как реальный человек, - добавила она. - Они создают реальных персонажей, выбирают пол, имя, место жительства и работу. Поэтому трудно сказать, что аккаунт был создан для пропаганды". По словам Миндиярова, все "тролли" знали, что за этим стоит Евгений Пригожин, но доказательств ни у кого нет. Сотрудники не любили Пригожина: будучи владельцем кейтерингового бизнеса, он не удосужился открыть в здании кафетерий или столовую. "Пригожин не очень-то жаловал "троллей". Мог бы их хотя бы кормить", - сказал Миндияров. Савчук осознала эффективность "фабрики троллей", увидев, что люди делятся мнениями и информацией, которые, как она знала, внедрили "тролли". "Они верили, что это их собственные мысли. Но я видела, как эти мысли формировались пропагандистами", - сказала она. Журналист РБК Андрей Захаров, участвовавший в расследовании работы "фабрики троллей", прокомментировал AP список обвиненных в США россиян: "Они просто включили в него все имена, какие смогли найти. (...) Это не похоже на результат серьезного расследования". Российские официальные лица ухватились за отсутствие в документе прямых доказательств - в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал обвинения "трепотней", передает издание. "Президент Трамп прав в одном: в Москве, должно быть, "ржут по полной". Над ним", - пишет колумнист The Washington Post Юджин Робинсон. "Когда Трамп столкнулся с неопровержимыми доказательствами того, что российские кибердиверсанты занимались работой по влиянию на выборы в 2016 году, воздействуя на избирателей из колеблющихся штатов ложью в соцсетях и даже устраивая реальные митинги, его единственной реакцией была лихорадочная и жалкая попытка защитить свое чувствительное эго", - отмечает автор статьи. "Но разве я не был отличным кандидатом?" - вопрошал Трамп в Twitter. Спецпрокурор Роберт Мюллер в деталях изложил, как усердно пыхтела группа наемных интернет-троллей в Санкт-Петербурге, чтобы посеять раздор в американской политической системе. "К началу - середине 2016 года операции обвиняемых включали в себя поддержку президентской кампании кандидата Дональда Трампа ("кампании Трампа") и дискредитацию Хиллари Клинтон", - приводит Робинсон выдержку из обвинительного заключения. "Вот же, черным по белому: Трамп был избран при активном содействии президента России Владимира Путина", - пишет колумнист. По его словам, у Трампа началась истерика - он пытался заявить, что обвинительное заключение подтверждает две вещи: что бы русские ни сделали, они не повлияли на исход выборов, а сговора между русскими и предвыборной кампанией Трампа не было. "В глубине души он должен знать, что в обвинительном заключении ничего подобного не говорится", - подчеркивает Робинсон. Поздним вечером в субботу продолжал писать в Twitter: "Единственный сговор был между Россией и жуликоватой Хиллари, Национальным комитетом Демпартии и демократами. Вспомните грязное досье, уран, выступления, письма и компанию Подесты!" "Перестань смеяться, Владимир Путин. Ты надорвешься", - иронизирует колумнист. "Президент Дональд Трамп, сердито реагируя на выдвижение обвинений против россиян за вмешательство в американские выборы, упускает более широкое и более пугающее явление: демократия, которую мы знаем, сейчас в опасности и, возможно, в упадке", - пишет обозреватель The Wall Street Journal Джеральд Ф.Сейб. В обвинительном заключении спецпрокурора "показаны изощренные и непрерывные усилия России по использованию технологий, манипулирование соцсетями, традиционные секретные меры по подрыву американской политической системы. И, судя по всему, эти усилия продолжаются", говорится в статье. Как пишет Сейб, это не просто пугающее явление, но и знак, что демократическая модель - издавна считавшаяся самой многообещающей для обеспечения мира и процветания - находится в опасности. "Демократия теряет позиции как международная сила. И по любому параметру американская демократия подрывает свое влияние как модель для остальных", - указывает журналист. "В отчете Freedom House говорится, что и Россия, и Китай стараются заполнить вакуум, сформировавшийся в связи с уменьшением влияния демократической модели. Си Цзиньпин недавно объявил, что Китай прокладывает "пылающий новый путь", по которому за ним должны следовать развивающиеся страны, говорится в отчете. Это путь, подразумевающий политизированные суды, нетерпимость к инакомыслию и предопределенные выборы", - комментирует автор. "В эту тенденцию вносят свою лепту спад уверенности в американской демократии и неспособность администрации Трампа продвигать демократию за рубежом", - сетует Сейб. Все демократические идеи в России дискредитированы, сказал в интервью Sueddeutsche Zeitung Лев Гудков, глава "самого уважаемого социологического центра страны", как пишет корреспондент Юлиан Ханс. Комментируя предстоящие выборы президента РФ, Гудков сказал: "Строго говоря, это не выборы вообще. Здесь нужно подобрать другие определения: плебисцит, может быть, одобрение, ритуал утверждения во власти того, кто там уже находится". Высокий рейтинг Путина, по словам социолога, отражает, как и во всех авторитарных режимах, слабость госинститутов. "Полиция и судебная система защищают государство, а не права отдельных граждан. Поэтому мы наблюдаем перенесение надежд на лидера государства", - пояснил он. "Аннексия Крыма со всей вытекающей из нее шовинистской эйфорией", по свидетельству социолога, "привела к расколу среди тех, кто поддерживал протестное движение". "Неожиданный рост популярности Путина, - сказал Гудков, - является следствием раскола оппозиции, точнее, группы тех, кто был недоволен президентом. Часть этой группы примкнула к путинскому большинству". "Ситуация в корне изменилась, - сообщил социолог. - Государство в значительной мере ужесточило контроль над обществом и цензуру, внутренняя политика приобрела репрессивный характер. В определенной степени можно говорить о рецидиве тоталитаризма. Все демократические идеи дискредитированы - в этом и состояла суть антизападной политики начиная с 2012 года. Речь шла не столько о конфронтации с Западом, сколько о дискредитации ориентированных на Запад либералов внутри страны. Мы испытываем резкий рост искусственного традиционализма, можно сказать, фундаментализма", - указал Гудков. "Около 65% населения России проживают в провинции (...). Конфронтация несет им по крайней мере символическое чувство удовлетворения. Жизнь лучше не становится, но в опросах люди говорят нам: мы показали всему миру зубы и вынудили уважать себя. Дурман пропаганды действует", - резюмировал Гудков.