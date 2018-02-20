После Бельгии и России Жерара Депардье потянуло в Алжир

В интервью ежедневной газете La Provence, в разгар рекламы второго сезона фильма "Марсель", актер объявил о своем желании поселиться на "земле берберов", пишет журналист Le Figaro Робен Каннон.

В понедельник 69-летний актер сказал изданию La Provence: "Может, это будет плохо понято. Скоро я поселюсь в Алжире, кстати, как Эрик Кантона, который живет в Оране. Я выбрал Алжир. Это великолепная страна. Я хочу сказать, что у себя дома, в Алжире, марсельские алжирцы не решились бы сказать и четверти того, что они говорят. Утрачивается чувство почтения. Там оно выражено гораздо сильнее". "Я интересуюсь историей Алжира. Это народ большого ума, чья жизнь была перевернута безграмотной войной 1830 года", - добавил он.

Также перевернуты желания этого гражданина мира, комментирует издание. В 2012 году Депардье приобрел дом в Нешене, в Бельгии. На следующий год он получил российское гражданство, после того как попросил его у Владимира Путина - президента, не оставшегося равнодушным к его роли Распутина в одноименном фильме Жозе Дайан. Чтобы склонить все шансы на свою сторону, Депардье заявил, что он "любит Путина, Россию и ее демократию". Исполнитель роли молодого бунтаря Жан-Клода в фильме Бертрана Блие "Вальсирующие" (1974) никогда за словом в карман не лез, отмечает автор статьи.

В июле 2017 года во франко-алжирском СМИ, основанном в Марселе с целью возобновления дружбы по обоим берегам Средиземного моря, Депардье упомянул о своей любви к Алжиру, говорится в статье.

В интервью Canebière он воспользовался удобным случаем, чтобы рассказать о своем инвестиционном проекте в винодельческом секторе, передает журналист.

Жерар Депардье любит говорить, что он "влюблен в жизнь, в людей и в гастрономию", выдавая себя за бонвивана, приверженного хорошей еде и вину, таким он предстал в серии документальных фильмов A pleine dents! на телеканале Arte. В десяти сериях мы проследовали за ним по всем концам Европы, от Бретани до Португалии, через Италию, Баварию и Шотландию, раскрывая для себя местную гастрономию мелких производителей, пишет Каннон.