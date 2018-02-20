Принятый в Швейцарии председатель российской Госдумы задирает нос перед лицом санкций

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, находящийся с визитом в Швейцарии, критикует американские меры, которые наносят удар по России, в то время как глава Национального совета Швейцарии Доминик де Бюман ратует за диалог, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Мишель Гийом.

Несмотря на объявленный визит с "большой помпой", это было не так. Глава Национального совета Швейцарской Конфедерации Доминик де Бюман и его коллега из российской Госдумы Вячеслав Володин провели свой брифинг, наверное, в самом маленьком зале Федерального дворца, который раньше до 2008 года был залом для журналистов, говорится в статье.

Один из новых политических тяжеловесов президента Владимира Путина держал грудь колесом, чрезвычайно гордясь тем, что он был принят в Швейцарии, невзирая на санкции Евросоюза, которые конфедерация не применяет, отмечает журналист.

Доминик де Бюман позаботился о том, чтобы не нанести обиду своему гостю затрагиванием раздражающих того вопросов, в частности, по Украине. "Не может идти речи о том, чтобы Швейцария вмешивалась во внутренний конфликт", - заявил он, опуская тот факт, что Украина является независимым государством. Вопрос о вторжении в Крым в марте 2014 года, которое Швейцария осудила, на брифинге не поднимался.

"Это должно было доставить удовольствие Вячеславу Володину. Сам он оказался под санкциями именно за ту роль, которую он сыграл в этой молниеносной операции, последовавшей за Олимпиадой в Сочи. Этот 54-летний уроженец Саратовской области подпадает под "поколение Путина", - отмечает автор статьи. - Многие обозреватели считают его одним из главных архитекторов консервативных реформ - нередко антизападного характера - последних лет".

Впрочем, это не помешало Доминику де Бюману и Вячеславу Володину в понедельник в Берне приветствовать дружбу, мир и диалог. Россиянин, восхищенный приемом в "нейтральной стране", при этом географически расположенной в центре ЕС, активно критиковал политику санкций, наложенных США, единственной целью которых, по его мнению, была "замена российских компаний американскими фирмами на европейском рынке", передает журналист.

"Санкции, не соответствующие правилам ВТО, заводят в тупик", - старался внушить председатель Госдумы, язвительно отмечая, что в конечном счете Россия о них не сожалеет.

"В оборонной промышленности 100% составных элементов теперь российские. В финансовой сфере мы создали нашу собственную платежную систему, что позволяет нам обходиться без карт Visa и MasterCard", - сказал Володин.

Аграрный сектор косвенно больше всех выиграл от санкций. Благодаря ограничениям, наложенным Россией против западных импортных товаров, "отныне мы способны обеспечить свою продовольственную безопасность, о чем прежде мы даже не смели мечтать", добавил Володин.

Что касается предстоящих президентских выборов, Вячеслав Володин пообещал, что они будут более "прозрачными и легитимными", чем когда-либо. Чтобы в этом убедиться, Швейцария пообещала направить туда двух представителей парламента в качестве наблюдателей от ОБСЕ, заключает Гийом.