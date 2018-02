20 февраля 2018 г. Николас Шмидл | The New Yorker Разоблачитель российского допинга в бегах "После того как в ноябре 2015 года Григорий Родченков покинул пост директора российской антидопинговой лаборатории, во дворе перед его домом появились крепко сложенные охранники", - пишет журналист The New Yorker Николас Шмидл. "Их якобы прислали, чтобы оградить Родченкова от докучливых репортеров. Но он достаточно много знал о путинской России, чтобы опасаться худшего", - повествует автор. "Сегодня он секьюрити - на следующий день он убийца", - сказал Родченков на прошлой неделе. "Родченков немедленно бежал. Будучи астматиком, он сказал своей жене Веронике, что не вытерпит еще одной московской зимы, так что планирует переждать ее в солнечном Лос-Анджелесе. Он уехал налегке, чтобы не возбуждать подозрений. Он вспоминает, как прощался с Вероникой: "Поцелуй был не долгий. Я не хочу ее пугать", - повествует издание. (В оригинале реплики Родченкова приведены на ломаном английском. - Прим. перев.) В Лос-Анджелесе его ждал велогонщик и кинорежиссер Брайан Фогель, вместе с которым он делал документальный фильм о допинге. "Когда Родченков открыл свой чемодан и показал Фогелю, что именно вывез из России тайно - доказательства российской программы допинга при поддержке государства, хранившиеся на лэптопе и двух жестких дисках, - проект принял более серьезный оборот", - говорится в статье. Автор напоминает, что в фильме Фогеля "Икар" Родченков сообщает Веронике по "Скайпу": "Я вступаю в программу защиты свидетелей". В декабре МОК не допустил Россию к зимней Олимпиаде в Пхенчхане. "Вскоре после этого адвокат Родченкова Джим Уолден получил предостережение, что в США находится группа россиян, которая охотится за Родченковым. С тех пор, сказал Уолден, подразделение вооруженной охраны заставляет Родченкова все время переезжать с места на место, а иногда менять внешность, чтобы преследователи "не могли напасть на его след", - утверждает издание. "На прошлой неделе Родченков отсиживался в конференц-зале одного отеля в районе трех штатов (район вокруг города Нью-Йорк, относящийся к территориям штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут. - Прим. ред.). Он был в джинсах и рубашке с воротником на пуговицах, его лицо скрывали темные очки и балаклава из черной лайкры. Ему пришлось зажать балаклаву пальцами и оттянуть материю от губ ("Она попадает мне в рот!"), так что, когда он говорил, казалось, что на маске утиный клюв. Его голос был узнаваемым по "Икару". Он не подтвердил и не опроверг предположения, что сделал косметическую операцию", - пишет Шмидл. Теперь разговоры Родченкова с женой - обычно краткие и поверхностные. "Ее телефон почти наверняка прослушивается. Он сказал, что просто говорит: "Как ты? Как дети? У меня все нормально. У тебя все нормально?" Его дочь недавно вышла замуж, но Родченков пропустил свадьбу", - говорится в статье. Источник: The New Yorker