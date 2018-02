20 февраля 2018 г. Шира Френкель и Даисуке Вакабаяши | The New York Times После стрельбы в школе во Флориде армия российских ботов бросилась в атаку Спустя час после появления новостей о стрельбе в школе во Флориде, подозреваемые в связях с Россией Twitter-аккаунты опубликовали сотни записей по поводу контроля над оружием, сообщают журналисты The New York Times Шира Френкель и Даисуке Вакабаяши. До стрельбы в школе в Паркленде многие из этих аккаунтов уделяли основное внимание расследованию российского вмешательства в выборы в 2016 году, отмечается в статье. Джонатон Морган, глава компании New Knowledge, которая отслеживает кампании по распространению дезинформации в сети, прокомментировал: "Это довольно типично для них - переключаться на срочные новости, подобные этой. Боты фокусируются на чем угодно, лишь бы это вызывало разногласия среди американцев. Почти систематически". "Один из самых противоречивых вопросов для США - что делать с оружием. Он стравливает защитников Второй поправки со сторонниками контроля над оружием. Сообщения от этих автоматизированных аккаунтов, или ботов, были призваны углубить раскол и еще больше затруднить компромисс", - пишут журналисты. "Любое новостное событие - каким бы трагическим оно ни было - становится поводом для распространения провокационных сообщений в рамках, как считается, масштабной российской дезинформационной кампании. Дезинформация поступает в разных формах: конспирологические видео на YouTube, поддельные группы по интересам на Facebook, армии ботов, которые могут перехватить тему или дискуссию в Twitter", - говорится в статье. По словам профессора в области социальных медиа Карен Норт, боты "стремятся найти любой спорный вопрос, и вместо того, чтобы превратить его в возможность для компромисса и переговоров, делают его неразрешимой проблемой, переполняющей разочарованием". "Чувство безысходности и гнев лишь усиливаются", - сказала она. "Когда российские боты подхватили хэштег #Parklandshooting, изначально созданный для распространения новостей о стрельбе, они немедленно начали разжигать рознь. Воспользовавшись вопросом психических заболеваний в дискуссиях по контролю над оружием, они распространяли мнение, что подозреваемый стрелок Николас Круз был психически больным "убийцей-одиночкой". Они также утверждали, что до нападения со стрельбой он искал через Google фразы на арабском", - говорится в статье. Поведение ботов шаблонно, рассказал изданию вышеупомянутый эксперт Морган: "Боты нацеливаются на спорную проблему, такую как межрасовые отношения или оружие. Они подливают масла в огонь, порой будоража обе стороны и создавая в обществе сомнения в таких институтах, как полиция или СМИ. Лакомый объект - любая проблема, связанная с экстремистскими взглядами". Их цель, по словам Моргана, сделать маргинальные идеи "немного более мейнстримными". "Если известные люди ретвитят сообщения бота или просто ссылку на сайт, который продвигают боты, сообщения приобретают преимущество легитимности", - передает издание. В обвинительном заключении спецпрокурора Роберта Мюллера упоминался российский аккаунт @TEN_GOP, выдававший себя за аккаунт республиканцев из Теннеси и набравший 100 тыс. подписчиков. Его сообщения ретвитили сыновья президента и близкие советники, отмечается в статье. К утру пятницы боты переключились на хэштег #falseflag ("операция под чужим флагом") и конспирологическую теорию о том, что стрельбы не было, сообщает NYT. "К понедельнику у ботов появились новые цели: автогонка Daytona 500 в Дейтона-Бич во Флориде и новости о Виллеме Холлеедере, который предстал перед судом в Нидерландах в связи с предполагаемой причастностью к шести организованным убийствам. Почему, неясно", - пишут авторы. Источник: The New York Times