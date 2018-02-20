Война, которую Америка не ведет

"Эштон Картер стал четвертым и последним министром обороны при президенте Бараке Обаме в начале 2015 года, вскоре после того, как Россия силой отняла Крым у соседней Украины (первый с окончания Второй мировой войны захват территории силой оружия в Европе), а ее войска деловито дестабилизировали восток Украины", - пишет в Politico журналистка Сьюзен Б.Глассер.

На прошлой неделе Картер в интервью признался, что велел Пентагону в ответ на это разработать план войны с Россией - первый подобный план министерства обороны США после окончания холодной войны.

"По сути, не было никакого (...) плана кампании по противодействию России - плана такого сорта, с каким я жил все время, пока работал над обороной в период холодной войны, - сказал Картер в интервью Глассер для еженедельного подкаста Global Politico. - Планы НАТО и планы США по обороне Германии от вторжения (сил) Варшавского договора - все это исчезло, когда обрушилась Стена, а затем Советский Союз распался, и мы не думали, что нечто в этом роде необходимо. Три года назад, когда я был министром обороны, я сказал: "Мы должны это изменить". Мы должны составить план кампании, который был бы военным, но также политически-военным и обеспечивал отпор".

"Картер, который в администрации Обамы иногда был "ястребом"-одиночкой, давно уже считал, что сосредоточенность на борьбе с терроризмом после 11 сентября отвлекает США от таких проблем, как вновь крепнущая Россия и усиление Китая, - передает журналистка. - Он сказал мне, что нынешний план - это обновленная версия "сдерживания в стиле холодной войны" для эры кибератак и "зеленых человечков", наподобие тех российских военных, которые втайне вторглись на Украину, это "всеобъемлющий подход к стране, которая формулирует свои интересы в противоположность вашим".

Как отмечает Глассер, в то время, когда Картер приказал составить план войны, "Кремль - о чем не знали министр обороны и все остальное американское правительство - уже начал тайную кампанию вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году".

"Картер заговорил о плане войны, когда я спросила, как США следовало бы отреагировать на российские хакерские атаки в 2016 году", - поясняет Глассер

Картер сказал в интервью, что счел российские хакерские атаки намного более серьезными, чем "старые топорные проделки, которые КГБ устраивал в дни холодной войны: те были оскорбительными, но никогда не имели настоящих последствий", цитирует автор. "Он призвал к гораздо более "энергичным" действиям, чем новые санкции и публичная критика, которые до сего момента предлагали администрации Обамы и Трампа", - говорится в статье.

Картер сказал Глассер, что его ничуть не удивили сообщения о российских хакерских атаках. На взгляд журналистки, удивительно другое - что "Америка в 2016 году и даже сегодня, в 2018-м, предпочла не предпринимать настоящих ответных мер".