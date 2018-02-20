Лев Гудков: "Дурман пропаганды действует"

Самый известный социолог страны наблюдает скатывание России в тоталитаризм. Все демократические идеи дискредитированы, говорит Лев Гудков в беседе с московским корреспондентом Sueddeutsche Zeitung Юлианом Хансом.

Самый уважаемый социологический центр страны не публикует результаты опросов, пишет Ханс: в сентябре 2016 года "Левада-центр", которым руководит Гудков, попал в список "иноагентов", а опросы считаются влиянием на политику, что "иноагентам" запрещено. В противном случае, пояснил Гудков, им грозит штраф в размере до 2 млн рублей, а при повторном нарушении "Левада-центр" может быть закрыт.

Самой важной приметой предстоящих президентских выборов, по мнению Гудкова, "является их предсказуемость". "Строго говоря, это не выборы вообще. Здесь нужно подобрать другие определения: плебисцит, может быть, одобрение, ритуал утверждения во власти того, кто там уже находится".

По мнению собеседника SZ, выборы обрели бы смысл в случае участия оппозиционера Алексея Навального, который мог бы рассчитывать на 20% голосов. Гудков сказал: "Если бы он был зарегистрирован в качестве кандидата, он получил бы возможность выступать на телевидении и донести до широкой аудитории коррупционные обвинения в адрес Путина и его окружения".

Высокий рейтинг Путина, по словам социолога, отражает, как и во всех авторитарных режимах, слабость государственных институтов. "Полиция и судебная система защищают государство, а не права отдельных граждан. Поэтому мы наблюдаем перенесение надежд на лидера государства", - пояснил он.

По словам руководителя "Левада-центра", с декабря выросла готовность россиян пойти на выборы. "Можно наблюдать, как выросло давление со стороны властей и предприятий. (...) 70% для Путина теперь кажутся реальными - ни один из прочих кандидатов не перешагнет планку в 10%. Это именно тот эффект, которого добиваются кремлевские стратеги: ощущение единодушной поддержки и отсутствия альтернативы".

Волна протестов против фальсификации итогов выборов, которая захлестнула страну в 2012 году, сошла на нет: демонстрации не привели к каким-либо результатам, "люди почувствовали разочарование, были деморализованы, их охватила апатия. И тут случилась аннексия Крыма со всей вытекающей из нее шовинистской эйфорией. Это привело к расколу среди тех, кто поддерживал протестное движение. Неожиданный рост популярности Путина, - считает Гудков, - является следствием раскола оппозиции, точнее, группы тех, кто был недоволен президентом. Часть этой группы примкнула к путинскому большинству. Аннексия Крыма позволила забыть о старых комплексах неполноценности".

По мнению социолога, снижение уровня заработной платы - сегодня она на 15% ниже, чем в начале рецессии, - не является катастрофой для режима. "Люди приспосабливаются", - заметил Гудков.

"Эйфория (от присоединения Крыма) прошла, но последствия аннексии будут ощущаться дольше. Ситуация в корне изменилась. Государство в значительной мере ужесточило контроль над обществом и цензуру, внутренняя политика приобрела репрессивный характер. В определенной степени можно говорить о рецидиве тоталитаризма. Все демократические идеи дискредитированы - в этом и состояла суть антизападной политики начиная с 2012 года. Речь шла не столько о конфронтации с Западом, сколько о дискредитации ориентированных на Запад либералов внутри страны. Мы испытываем резкий рост искусственного традиционализма, можно сказать, фундаментализма", - указал Гудков.

"Около 65% населения России проживают в провинции, в небольших городах, где жизнь и так не назовешь хорошей. Конфронтация несет им по крайней мере символическое чувство удовлетворения. Жизнь лучше не становится, но в опросах люди говорят нам: мы показали всему миру зубы и вынудили уважать себя. Дурман пропаганды действует", - резюмировал Гудков.