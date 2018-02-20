"У нас в России уже 18 лет нет свободных выборов"

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, два раза подвергшийся отравлению, приглашен на 10-й Женевский саммит по правам человека и демократии, где во вторник ему будет вручена премия "За мужество" за 2018 год. В интервью изданию Tribune de Geneve он изобличает запланированное переизбрание главы Кремля.

"После моего последнего отравления я не возвращался в Москву, но я, конечно, не сделаю им такой подарок, чтобы больше туда не ездить. Мы знаем, что наш путь рискованный, некоторые мои коллеги были убиты, другие арестованы. По данным НПО "Мемориал", в настоящее время в России более 100 политических заключенных. Мы любим нашу страну и не можем опускать руки. Нас ничто не остановит. Такой режим - это тупик, он ведет к стагнации и международной изоляции", - сказал Кара-Мурза.

"Если бы Путин действительно был популярен, он бы не боялся оппозиционеров и не нуждался в том, чтобы подавлять митинги и препятствовать СМИ. Такое поведение обнаруживает большую слабость. Не надо забывать о том, что его популярность никогда не была подтверждена демократическими выборами с участием настоящих противников. Несложно выиграть выборы, когда соперникам запрещено баллотироваться. Двумя его конкурентами на президентских выборах 2018 года являлись Борис Немцов и Алексей Навальный. Первый был убит, а второй объявлен не подлежащим избранию из-за какого-то темного дела с осуждением за растрату", - считает оппозиционер.

"У нас в России уже 18 лет не было настоящих выборов, - заявил Кара-Мурза. - По данным ОБСЕ, последние свободные и демократические выборы проходили в марте 2000 года. С тех пор все выборы были запятнаны обманом. Кремль контролирует все, оказывает давление на избирателей и фальсифицирует подсчеты. Результаты известны заранее".

"Современная история нашей страны показывает, что большие политические перемены приходят без предупреждения. В августе 1991 года советский режим, просуществовавший 74 года, рухнул за три дня. Вот как все происходит в России. В то время никто к этому не был готов, и было совершено множество ошибок. Сегодня наша работа состоит в подготовке того, что будет после Путина. Мы не знаем, когда и как он уйдет из власти, но это неизбежно", - сказал оппозиционер.

"Россия - европейская страна с очень богатой культурой, народ высокообразованный, и нет никаких причин, чтобы она подчинялась столь авторитарному и коррумпированному режиму. Россия готова к демократии. И когда я вижу тысячи молодых людей, выходящих на улицу с требованием правового государства, это внушает мне большие надежды", - сказал Кара-Мурза.

"Пойдете ли вы в это воскресенье на марш памяти Бориса Немцова?"- спросил журналист.

"К сожалению, не смогу: я буду в Вашингтоне на торжественном открытии Boris Nemtsov Plaza - части проспекта напротив российского посольства, - ответил собеседник издания. - В России мы ничего не можем сделать, следы воспоминаний о Немцове систематически заметаются. Даже цветы и свечи, оставленные на мосту, где он был убит, каждую ночь убираются полицией. Три года спустя после его смерти Кремль все еще борется против его памяти".