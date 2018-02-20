12 тысяч немецких солдат примут участие в учениях для устрашения России

Военные маневры называются "Огненный гром" и "Железный волк": в учениях НАТО, имеющих целью сдерживание России, в этом году примет участие в три раза больше солдат бундесвера, чем в 2017 году, передает Die Welt.

В учениях в восточных и северных регионах НАТО запланировано участие 12 тыс. немецких солдат. Увеличатся и расходы Германии на участие в маневрах: с 50 млн евро в 2017 году до 90 млн в этом, говорится в статье.

Сильный рост этого показателя в первую очередь связан с тем, что осенью НАТО проведет одни из своих самых крупных учений за несколько лет, в которых примут участие 30-40 тыс. солдат, поясняет корреспондент.

Усиленной активностью на востоке альянса Германия и другие страны-участницы НАТО реагируют на агрессивную политику России. Литва, Латвия, Эстония и Польша чувствуют себя под угрозой с тех пор, как их большой сосед в 2014 году начал поддерживать пророссийских сепаратистов на Украине и присоединил черноморский полуостров Крым.

Маневры под названием "Удар саблей", "Огненный гром" и "Железный волк" должны показать шефу Кремля Владимиру Путину, что вторжение в любое из государств НАТО будет иметь серьезные последствия, говорится в статье.