20 февраля 2018 г. Юджин Робинсон | The Washington Post Путин, перестань смеяться "Президент Трамп прав в одном: в Москве, должно быть, "ржут по полной". Над ним", - пишет колумнист The Washington Post Юджин Робинсон. "Когда Трамп столкнулся с неопровержимыми доказательствами того, что российские кибердиверсанты занимались работой по влиянию на выборы в 2016 году, воздействуя на избирателей из колеблющихся штатов ложью в соцсетях и даже устраивая реальные митинги, его единственной реакцией была лихорадочная и жалкая попытка защитить свое чувствительное эго", - отмечает автор статьи. "Но разве я не был отличным кандидатом?" - вопрошал Трамп в воскресенье в Twitter. Спецпрокурор Роберт Мюллер в деталях изложил, как усердно пыхтела группа наемных интернет-троллей в Санкт-Петербурге, чтобы посеять раздор в американской политической системе. "К началу - середине 2016 года операции обвиняемых включали в себя поддержку президентской кампании кандидата Дональда Трампа ("кампании Трампа") и дискредитацию Хиллари Клинтон", - приводит Робинсон выдержку из обвинительного заключения. "Вот же, черным по белому: Трамп был избран при активном содействии президента России Владимира Путина", - комментирует колумнист. "Поднятый Мюллером шум привел к полноценной истерике Трампа в Twitter, и к понедельнику не казалось, что она ослабевает", - продолжает Робинсон. По его словам, Трамп в основном пытался заявить, что обвинительное заключение подтверждает две вещи: что бы русские ни сделали, они не повлияли на исход выборов, а сговора между русскими и предвыборной кампанией Трампа не было. "В глубине души он должен знать, что в обвинительном заключении ничего подобного не говорится", - подчеркивает Робинсон. Поздним вечером в субботу, уже значительно позже обычного времени отхода ко сну, Трамп бодрствовал и продолжал писать в Twitter: "Единственный сговор был между Россией и жуликоватой Хиллари, Национальным комитетом Демпартии и демократами. Вспомните грязное досье, уран, выступления, письма и компанию Подесты!" "Перестань смеяться, Владимир Путин. Ты надорвешься", - заключает колумнист. Источник: The Washington Post