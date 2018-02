20 февраля 2018 г. Джеральд Ф.Сейб | The Wall Street Journal Настоящая цель России - способствовать упадку демократии "Президент Дональд Трамп, сердито реагируя на выдвижение обвинений против россиян за вмешательство в американские выборы, упускает более широкое и более пугающее явление: демократия, которую мы знаем, сейчас в опасности и, возможно, в упадке, - пишет Джеральд Ф.Сейб, журналист The Wall Street Journal. - Устраивая в выходные свою бурю твитов, Трамп сосредоточился на факте, что выдвинутые против россиян обвинения не продемонстрировали сговор непосредственно с его штабом. Он также заявил, что ФБР тратит слишком много времени на это расследование российского вмешательства". "Первое утверждение, несомненно, правдиво, однако второе трудно обосновать, учитывая серьезность обозначенных в обвинении находок. В обвинительном заключении показаны изощренные и непрерывные усилия России по использованию технологий, манипулирование соцсетями, традиционные секретные меры по подрыву американской политической системы. И, судя по всему, эти усилия продолжаются", - говорится в статье. Как пишет Сейб, это не просто пугающее явление, но и знак, что демократическая модель - издавна считавшаяся самой многообещающей для обеспечения мира и процветания - находится в опасности. "Демократия теряет позиции как международная сила. И по любому параметру американская демократия подрывает свое влияние как модель для остальных", - указывает журналист. "В отчете Freedom House говорится, что и Россия, и Китай стараются заполнить вакуум, сформировавшийся в связи с уменьшением влияния демократической модели. Уверенный в себе президент Си Цзиньпин недавно объявил, что Китай прокладывает "пылающий новый путь", по которому за ним должны следовать развивающиеся страны, говорится в отчете. Это путь, подразумевающий политизированные суды, нетерпимость к инакомыслию и предопределенные выборы", - комментирует автор. "Возможно, сильнее всего огорчает то, что все подобные отчеты указывают: в эту тенденцию вносят свою лепту спад уверенности в американской демократии и неспособность администрации Трампа продвигать демократию за рубежом", - пишет Сейб. Источник: The Wall Street Journal