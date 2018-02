20 февраля 2018 г. Джулиан Ф. Барнс | The Wall Street Journal США сомневаются, насколько можно доверять России в отношении Украины "Американо-российские переговоры о миротворческом формировании для востока Украины становятся для Вашингтона проверкой того, насколько мудро пытаться договориться с Москвой, - утверждает Джулиан Ф. Барнс в The Wall Street Journal. - Для многих западных дипломатов вопрос в том, смогут ли они прийти к разумному соглашению с российским президентом Владимиром Путиным или соглашение с Москвой будет сродни сделке с дьяволом". "В прошлые выходные американские и натовские чиновники обсуждали предложение о миротворческой миссии с дипломатами, в том числе представителями Украины и России, на Мюнхенской конференции по безопасности. Некоторые американские чиновники частным образом выразили настороженность и обеспокоенность тем, не идет ли Вашингтон в ловушку, устроенную Путиным", - говорится в статье. "Действующие и отставные американские чиновники полагают, что Россия не заинтересована в успокоении Украины. По их словам, миротворческое формирование может, само того не желая, закрепить российский контроль над востоком Украины вместо того, чтобы устранить российско-украинский конфликт", - указывает автор. "Российские чиновники высказались в пользу возможности достижения соглашения посредством поэтапного подхода, - передает Барнс. - Американские и западные чиновники - и те, кто поддерживает данное предложение, и скептики - говорят, что США следует продвигаться осторожно". В Мюнхенской конференции приняли участие главный переговорщик США Курт Волкер и бывший посол США в России Майк Макфол. Последний сравнил ситуацию на Украине с положением дел на Кипре, где миротворцы присутствуют с 1964 года. При этом мирная сделка о возвращении в состав Кипра оккупированного Турцией севера страны остается обманчивой. "Скажите нам, почему в данном конкретном случае действуют другие факторы, которые привели бы к другому сценарию, а не к перманентному разделению, которое мы имеем на Кипре", - обратился к Волкеру Макфол. Джон Болтон, посол США в ООН при президенте Джордже У. Буше, сказал, что миротворческие миссии ООН тяготеют к тому, чтобы замораживать конфликты, а не улаживать их. "Редко бывает так, чтобы миротворческие формирования делали что бы то ни было, помимо увековечивания себя навсегда", - сказал Болтон. "Волкер сказал, что миротворческий план сработает, только если и украинцы, и россияне хотят мира. Но, по его словам, предложение о создании формирования остается лучшим шансом внедрить забуксовавшее соглашение 2015 года", - передает автор. "Лучшее, что мы можем сделать для защиты людей, для установления мира, - отправить туда миротворческое формирование с мандатом ООН, которое фактически положило бы конец конфликту", - сказал Волкер. По словам бывшего заместителя генсека НАТО Александра Вершбоу, план сработает, только если Путин пожелает избавиться от западных экономических санкций. "Это сработает, только если Путин решит, что он (...) правда хочет стать частью сообщества мировых лидеров, а не парией", - сказал Вершбоу. Источник: The Wall Street Journal