20 февраля 2018 г. Владимир Гройсман | The Wall Street Journal Создавая новую Украину Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказывает в The Wall Street Journal об успехах, достигнутых его страной за последние годы. Это, в частности, рост ВВП на 2,3% в 2016 году и на 2,2% в 2017 году после его падения в 2015 году на 17%, улучшение климата для бизнеса и инвестиций, рост экспорта на 20,6%. "Теперь жизненно важно поддержать и укрепить эти положительные тенденции. Чтобы догнать лидирующие страны нашего региона, нам нужно расти вдвое быстрее среднего нашего показателя - не менее чем на 5-7% в год. Полагаю, что мы можем достигнуть этой цели, так как у Украины есть привлекательные инвестиционные возможности во многих отраслях, таких как агропродовольственный комплекс, промышленность, энергетика, транспорт и новые технологии. Многие компании принимают решение создать украинское представительство в рамках своей мировой цепи поставок", - указывает политик. Гройсман упоминает о важности решимости украинских политиков продолжать реформы, противостоя нарастанию популизма ввиду выборов 2019 года и о том, что приоритетом для украинского правительства является борьба с коррупцией. Он указывает, что в этом году оно должно создать новый антикоррупционный суд, чтобы продемонстрировать решимость наказывать нарушителей. "Другие высшие приоритеты - продолжение успешного процесса децентрализации, реформирование социальной сферы и перестройка энергетического сектора, которая позволит Украине достичь энергетической независимости, - указывает премьер-министр. - В этом году мы планируем совершить сейсмические изменения в корпоративном управлении государственных предприятий и агрессивно внедрить нашу приватизационную программу. Кроме того, украинский парламент рассматривает пакет из 35 законов, которые обеспечили бы стабильный рост нашей экономики и содействовали бы инвестициям". "Мы четко понимаем, что украинцы раздосадованы турбулентностью этого периода трансформации. Налицо усталость и множество разочарований, которые, как мы видели во многих странах, могут быть использованы популистами. Но наша решимость улучшить жизнь украинского народа непоколебима. Вот почему в моем последнем обращении к парламенту я подчеркнул, что нам следует думать не о краткосрочной прибыли, а о будущем Украины - о том, что случится завтра, через год, через пять лет", - говорится в статье. "Мы продолжим сражаться за это будущее. У Украины есть шанс стать лучшим государством для своих граждан, более сильным партнером для своих международных союзников и привлекательным местом для инвесторов. Мы не можем себе позволить упустить эту возможность", - резюмирует Гройсман. Источник: The Wall Street Journal