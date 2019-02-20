Это растительное вещество может продлить жизнь

Исследователи из Университета Граца обнаружили вещество, которое запускает аутофагию, процесс очищения клеток, замедляющий их старение, сообщает австрийское издание Die Presse.

Исследователи изучили 200 различных субстанций на предмет их способности замедлять старение клеток и, вероятно, нашли такое вещество: это 4,4'-Диметоксихалкон (DMC). "Работа демонстрирует потенциал DMC как фармакологического средства против старения и возрастных заболеваний", - говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

"DMC относится к натуральным полифенолам, известным своим антиоксидантным действием, - поясняет издание. - Они содержатся, среди прочего, в чае, красном вине и какао, фруктах и овощах. Исследователи обнаружили DMC в растении ашитаба, которое используют в традиционной азиатской медицине".

"Вещество DMC индуцирует целебный эффект очищения клеток в различных организмах, начиная c дрожжей, червей и муха и заканчивая клеточными культурами человека", - сообщают авторы исследования, которым также удалось установить, что DMC сокращает повреждения сердечной ткани у млекопитающих.

"Еще 10 лет назад та же группа ученых под руководством Франка Мадео обнаружила вещество, способствующее аутофагии: спермидин. Оно, среди прочего, содержится в зародышах пшеничного зерна, грибах и зрелом сыре и оказывает защитное воздействие на сердце и мозг", - говорится в статье.

Также ранее ученые обнаружили антивозрастной эффект рапамицина. Проведенный в 2009 году эксперимент на мышах показал, что под воздействием этого вещества "продолжительность жизни самцов увеличивалась на 28%, самок - на 38%. Однако у мышей развивался диабет. Тяжелые побочные эффекты вызывает рапамицин и у человека, ослабляя, среди прочего, иммунную систему", - указывает Die Presse.