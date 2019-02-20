Уборка снега полезна для здоровья

"Сосульки-убийцы и сугробы до пояса: зима, которая обычно наполняет патриотической гордостью русское сердце, в этом году символизирует прежде всего трудности жизни. Но и это президент умеет использовать в своих целях", - пишет журналистка немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Керстин Хольм.

В Петербурге, где с января выпало рекордное количество снега, тротуары покрыты толстым слоем льда, коварные неровности которого сбивают с ног даже внимательных пешеходов, повествует журналистка. Жертвами стремительно падающих вниз сосулек и обвала снега с крыш снова стали многие люди.

"Проблема сосулек, вероятно, (...) усугубилась и тем, что, по наблюдениям петербуржцев, дворники, вручную скалывающие лед, в этом году появляются редко. После грабительской пенсионной реформы недавняя оптимизация бюджета может указывать на то, что властная элита хочет дать понять большинству населения, что с неприятностями жизни ему нужно справляться при все меньшей поддержке со стороны государства", - указывает Хольм.

То, как может выглядеть зимой такая самопомощь, показал недавно врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, организовав акцию по уборке снега. "Одновременно государственный комитет по благоустройству восхваляет пользу уборки снега для здоровья и демонстрирует с помощью инфографики, какие группы мышц при этом тренируются особенно", - говорится в статье. С большим сарказмом, отмечает Хольм в заключение, о проблеме со снегом высказался петербургский рок-музыкант Сергей Шнуров, заявив в своем стихотворении, что для уборки снега просто не хватает денег.