Шокирующий арест французского банкира в Москве вызывает смятение

"Для иностранных специалистов, проживающих и работающих в Москве, это стало громом среди ясного неба. Филипп Дельпаль является опорой французского делового сообщества в России. Уважаемый 47-летний банкир, возглавлявший дочернюю компанию BNP Paribas в стране после запуска бизнеса потребительского кредитования для Societe Generale, помещен в СИЗО до 13 апреля. Его обвиняют в мошенничестве в пользу инвестиционного фонда Baring Vostok, партнером которого он является. Создатель и председатель фонда американец Майкл Калви также находится в тюрьме вместе с еще четырьмя его сотрудниками, которых подозревают в хищении 2,5 млрд рублей (33 млн евро)", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"Шести людям грозит до десяти лет тюрьмы. Это дело вызвало шок в деловых кругах, которые видят в нем подтверждение своего мнения о существовании торговли влиянием и коррупционных сговоров между бизнесменами и полицейскими и судебными органами. В опубликованном во вторник совместном заявлении Ассоциация европейского бизнеса Франко-российская торгово-промышленная палата и Российско-германская внешнеторговая палата говорят, что они "сильно озабочены" подрывом "инвестиционного климата" в стране и хотят, чтобы было проведено "беспристрастное расследование в соответствии с принципом верховенства закона", - говорится в статье.

"Почти все предприниматели считают, что это дело сводится к банальному "спору между акционерами", который перерос в кровную месть. Фонд Baring Vostok, в котором Филипп Дельпаль отвечает за финансовый сектор, является основным акционером банка "Восточный", наряду с двумя российскими бизнесменами, Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном. Официально Шерзод Юсупов обвиняет Baring Vostok в том, что тот переоценил ему в ущерб сумму одной сделки с финансовым учреждением.", - передает корреспондент.

"7 февраля - через два года после событий - Юсупов написал заявление в ФСБ, которая сразу же стала производить аресты. Обвиняемые отрицают какие-либо правонарушения и подозревают, что истинным заказчиком этой операции является второй российский бизнесмен Артем Аветисян, которому принадлежит 32% капитала "Восточного", к тому же он находится в конфликте с фондом Baring Vostok, связанном с вопросом докапитализации банка. Этот спор сейчас рассматривается Международным коммерческим арбитражем в Лондоне", - сообщает Le Figaro.

"Руководство инвестиционного фонда утверждает, что оно стало жертвой махинации, направленной на то, чтобы сломить его до вынесения в Лондоне судебного решения, потенциально неблагоприятного для его противника. Артем Аветисян отказывается от каких-либо комментариев, но в Москве все упоминают о дружеских связях этого бизнесмена армянского происхождения с силовиками - доминирующим кланом внутри российской власти. Этот клан, в составе которого находится аппарат безопасности, борется с немногочисленной группой влиятельных либералов, еще оставшихся в Кремле, и ратует за конфронтацию с Западом. Аветисян близок к Дмитрию Патрушеву, министру сельского хозяйства и сыну Николая Патрушева, который сам возглавляет Совет национальной безопасности и возглавлял ФСБ с 2000 по 2008 год", - указывает Авриль.

"На условиях анонимности иностранные инвесторы в России говорят, что они "ошеломлены" этим делом, которое обнажает их уязвимость, - передает журналист. "При инвестициях в Россию уже речь не идет о снисходительности, а тем более об иммунитете для иностранцев, работающих в стране", - беспокоится один аналитик".

"Франция пока никак не прокомментировала арест своего гражданина. "С момента введения санкций влияние государственных канцелярий на Кремль стало очень ограниченным. Российские же радикалы, не видя изменения в западной позиции, могут поставить под сомнение законность присутствия в стране иностранных инвесторов", - опасается один французский промышленник. Что касается пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, то он приуменьшает значение дела Baring Vostok, отмечая, что "такие события могли произойти в любой стране и с любым предпринимателем", - резюмирует автор статьи.