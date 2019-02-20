Александр Беналла и Венсан Краз взяты под стражу до суда

"Судьи, ведущие дело Беналлы, сочли, что своей встречей 26 июля два бывших сотрудника Елисейского дворца нарушили их судебный контроль", - пишет журналист Le Monde Николя Шапиус.

"Утром Александр Беналла и Венсан Краз вошли в Дворец правосудия в Париже свободными, а вечером вышли оттуда в наручниках, с постановлением о взятии под стражу. По данным судебного источника, во вторник 19 февраля они были отправлены в изолятор временного содержания. Решение было принято судьей по свободам и задержанию, в суд обратились следователи, занимающиеся этим делом", - говорится в статье.

"В течение дня следователи допросили бывшего сотрудника Эммануэля Макрона и резервиста жандармерии Краза, вместе с которым Беналла подозревается в применении насилия над демонстрантами 1 мая на площади Контрэскарп в Париже, о чем сообщало издание Le Monde. Беналла и Краз, которым 22 июля 2018 года было предъявлено обвинение с наложением запрета вступать в контакт, встретились 26 июля. Независимое интернет-издание Mediapart 31 января опубликовало аудиозапись их разговора", - сообщает Шапиус.

"Таким образом, судьи сочли, что речь шла о нарушении их судебного контроля", - указывает журналист.

"Из записи разговора следует, что Александр Беналла, похоже, озабочен интересом, который может проявить правосудие в отношении их связей с российским олигархом Искандером Махмудовым, осуществленными через компанию под названием Mars. Он предлагает изменить финансовые схемы, чтобы устранить следы какой-либо связи с этой организацией, что и будет сделано через несколько недель путем создания новой структуры. Представители судебной власти вправе были истолковать этот разговор как явное желание уничтожить доказательства, что является достаточным условием для замены судебного надзора на заключение под стражу", - комментирует автор публикации.

"Раскрытие данных об использовании Беналлой дипломатических паспортов во время его многочисленных поездок за границу после того, как он был уволен из Елисейского дворца и ему было предъявлено обвинение, вызвало острую реакцию", - говорится в статье.

"В ближайшее время его судебное дело может еще больше осложниться. Сенатская комиссия по расследованию должна представить свой доклад в среду 20 февраля. Сенаторы могут воспользоваться такой возможностью, чтобы обратиться в суд по поводу ложных показаний Александра Беналлы перед депутатами, в частности, по вопросу о паспортах. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом в размере 75 тыс. евро", - резюмирует Шапиус.