Арестом Калви российские суды посылают разрушительный сигнал

"Арест управляющего фондом Майкла Калви в России обнажает произвол судов. Это наносит ущерб инновационным предприятиям страны", - считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Кристиан Штайнер.

Сегодня вопрос о виновности или невиновности Калви для многих иностранцев в России является второстепенным. "Панику больше вызывает характер ареста. Власти, не принимая во внимание ущерб, арестовали из-за пустяка одного из наиболее уважаемых фондовых менеджеров и отправили его в СИЗО. Правоохранительные органы тем самым еще раз показали, насколько они непредсказуемы", - отмечает автор статьи.

"Своим поступком российская юстиция и ее исполнители демонстрируют, что от произвола властей не застрахован никто. В том числе, и инвесторы, которые приносят в страну миллиарды, имеют дело с государственными концернами и поддерживают отличные связи с правящей элитой. Это разрушительный сигнал, - констатирует Штайнер. - Бесцеремонные действия властей причинили максимально возможный ущерб. Иностранные инвесторы теперь задаются вопросом, кто из них может стать следующим".

"Ощущение невозможности оценить то, что может с тобой случиться, - яд для любого инвестора. Если спонсору приходится опасаться за свои инвестиции, он требует большей доходности или отказывается от них вовсе. Проигравшими в этой ситуации являются предприятия малого и среднего бизнеса России", - указывает издание.

"Основа экономики все больше теряет важный доступ к иностранным капиталу и технологиями. Для многих компаний слишком дорого или просто невозможно получить банковский кредит. (...) Отсутствие правовой безопасности сокращает финансовые возможности, предприятия малого и среднего бизнеса все хуже разбираются в дебрях нормативных требований", - говорится в статье.

"В этой связи российские предприниматели все чаще задаются вопросом о том, не попытать ли им счастья за границей. Именно Майкл Калви хотел дать им возможность развивать свой бизнес в России", делая ставку на компании, применяющие инновационные технологии, подчеркивает Штайнер.

Но теперь, когда Калви сидит в СИЗО, "страна лишь продолжит усиленные попытки выкарабкаться из своего положения, а ослабленная российская экономика и дальше будет терять инновационный потенциал", заключает издание.