"Тот, кто реже делает публикации, привлекает к себе больше внимания. Что еще известно исследователям об успешном профиле в соцсетях?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung .

"Билл Гейтс добился многого в своей жизни, (?) однако никто не ожидал, что именно Гейтс, предпочитающий носить однотонные вязанные джемперы и простые рубашки в полоску, будет иметь потрясающий успех в Instagram, на портале, посвященном моде и стилю жизни, - пишет журналист Кристоф Гурк. - Однако именно страницу Гейтса исследователи Берлинского института техники и экономики приводят в своем исследовании в качестве характерного примера успешного профиля в соцсетях".

В течение месяца команда исследователей изучала 37 наиболее успешных "звездных" профилей в Instagram и Facebook, в том числе, страницы таких знаменитостей, как Ким Кардашьян, Джастина Бибера, Криштиану Роналду, Илона Маска и других. Исследователи проанализировали, чему именно были посвящены их посты, а также то, как реагировали на них подписчики.

"При этом было обнаружено, что большее число подписчиков необязательно привлекает большее внимание к профилю. Начиная с определенного числа подписчиков, количество совершаемых пользователями действий в ответ на публикацию и вовсе падает. (...) Меньше значит больше, и этот принцип удивительным образом работает и в отношении количества публикаций в месяц. В среднем модели, певцы, спортсмены, блогеры и знаменитости, профили которых были изучены, делали 33 публикации в Instagram и 30 публикаций в Facebook в месяц. Это, согласно результатам исследования, слишком много, так как наилучший уровень взаимодействия с пользователями наблюдался у тех, кто делал в месяц лишь 22 публикации, то есть менее одного поста в день. Тот, кто публикует больше, быстро подвергает себя риску наскучить своим подписчикам слишком большим количеством постов. По словам авторов исследования, пользователи теряют интерес к частым публикациям, которые вызывают у них раздражение", - говорится в статье.

Такие выводы, отмечает Гурк, могут быть особенно полезны компаниям, покупающим рекламу у блогеров, так как в выборе рекламного партнера они зачастую обращают внимание прежде всего на количество подписчиков.

В исследовании был сделан еще один вывод: самореклама плохо воспринимается подписчиками. "Самохвальство быстро раздражает пользователей", - пишут исследователи. Поэтому "звездам, желающим прорекламировать свой новый сингл или только что выпущенную коллекцию одежды, стоит поискать себе другие СМИ, а не Instagram или Facebook".

Получается, Билл Гейтс делает все правильно: он делает публикации редко, а на фото он чаще всего запечатлен со студентами или роботами. Правда, отмечает Süddeutsche Zeitung, Билл Гейтс, занимающий второе место в списке богатейших людей мира, вовсе не нуждается в заключении договоров на рекламу.