Российское посольство как плацдарм для операций спецслужб в Евросоюзе?

"Россия предположительно использует Чехию в качестве базы для операций спецслужб в ЕС - на это указывает чешская служба внутренней разведки. Прямой тон ее отчета необычен. Но еще более необычной является реакция президента Земана", - пишет немецкое издание Die Welt .

"Посольство России как база для операций спецслужб в стране, резидентура, как говорится на российском шпионском жаргоне - на это указывалось в декабре в годовом отчете чешской службы внутренней разведки BIS, представленном членам правительства и президенту. Речь в нем идет о "незарегистрированных офицерах спецслужб под дипломатическим прикрытием", - передает журналист Филипп Фритц. - Далее российские дипломаты обозначаются как "существенный риск" для чешских граждан и, в частности, говорится о российских хакерских группировках Turla и APT28".

Такой прямой тон необычен для отчета, в котором чаще всего идет речь в целом о глобальных процессах. "Но еще более необычна реакция президента Милоша Земана, - отмечает автор статьи. - Спустя лишь три дня после получения отчета он заявил в интервью телеканалу Barrandov, что отчет не дает конкретных доказательств присутствия российских агентов в стране. Земан говорил о "глупой болтовне" и назвал сотрудников своей собственной службы BIS дилетантами. (...) Политика страны саботирует сотрудников собственных спецслужб и Чехия превращается в слабое звено ЕС?".

По словам Ондрея Кундры, журналиста, несколько лет занимающегося изучением деятельности российских служб, "части политических элит имеют связи с Москвой", причем "речь идет не только о Земане, но и о людях из его окружения". Кроме того, прокремлевскими считаются праворадикальная партия "Свобода и прямая демократия" (SPD) и Чешская социал-демократическая партия (CSSD).

"Большой восточный сосед ЕС более популярен в Чехии, чем в других странах Центрально-Восточной Европы, входивших до конца социализма в советскую зону влияния, например, таких, как Польша", - указывает издание.

"Польша исторически получила другой опыт с Россией и расположена ближе географически, - говорит Кундра. - Поэтому люди более осознанно относятся к дезинформационным кампания Кремля и российская активность имеет меньший успех".

"Под "активностью" Кундра подразумевает агентов, которые зачастую маскируются под дипломатов. (...) Эксперт Ондрей Кундра убежден в том, что российское посольство зачастую используется как база для операций не только в Чехии, но и в остальной Европе", - передает издание.

"Под "активностью" сегодня понимается и оказание влияния на население как часть гибридной войны. "Появляется все больше пророссийских информационных каналов на чешском языке, тысячи аккаунтов в соцсетях и сотни "писем счастья", с помощью которых предпринимается попытка управлять общественным мнением в интересах Кремля. Я вижу значительный рост", - рассказал Die Welt Якуб Каленский, эксперт по дезинформационным кампаниям из аналитического центра Atlantic Council. Так же, как и BIS, Каленский подчеркивает роль российского посольства.

"Сообщается, что минимум треть пражских дипломатов являются сотрудниками ГРУ, российской военной спецслужбы. Сюда стоит добавить и "нелегальных резидентов", лиц, которые скрыто проживают в стране и иногда даже являются гражданами Чехии", - говорится в публикации.

"Россияне просто никогда не уходили, - заявляет журналист Кундра. - Наша страна - самая западная среди стран бывшего Восточного блока и поэтому была первой, где была открыта резидентура КГБ". После распада Советского Союза Россия не отзывала свой персонал.

"В 1990-е годы дипломаты использовали свои контакты с деловыми и политическими кругами Чехии и обогощались. А сегодня, после того, как Россия снова начала делать ставку на инструменты разведки, они используют эти связи для своих операций. Именно о влиянии отдельных россиян на чешскую экономику, в частности, на энергетику, и владении долями в предприятиях подставными лицами предупреждает отчет BIS", - пишет Die Welt.