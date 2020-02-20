Каковы перспективы мирного плана президента Украины Зеленского?

"(...) После заявлений в инаугурационной речи, когда президент Зеленский объявил, что хочет положить конец конфликту, опустошающему восточную Украину, он составил мирный план, основанный прежде всего на надежде на то, что возвращение всех украинских заключенных в свои дома и стабилизация и продление режима прекращения огня станут демонстрацией достижения мира на востоке страны. В целом, там, где его предшественник хотел прежде всего найти решение для компонента безопасности и открыто обвинял Россию в поддержании конфликта, президент Зеленский обращает свое внимание на гуманитарный компонент и избегает выдвигать слишком прямые обвинения против России относительно ее участия в конфликте, свирепствующем с 2014 года", - пишет Кристина Дюгуэн-Клеман, геополитический аналитик аналитического центра CAPEurope, в издании Les Echos.

"Такому видению, которое некоторыми украинцами, особенно в среде военных, рассматривалось как капитуляция, трудно было получить массовую поддержку населения. Если происходил обмен пленными, то его характер способствовал возникновению дебатов, в частности, когда среди тех, кто вернулся в Россию, оказался Владимир Цемах, один из главных подозреваемых в авиакатастрофе малайзийского рейса MH 17, произошедшей в июле 2914 года", - говорится в статье.

"Народное давление, особенно со стороны движения "нет капитуляции", подтолкнуло президента Зеленского к определению некоторых "красных линий", которые он не станет пересекать даже для быстрого достижения мира, в то время как его гуманитарный подход способствовал его сближению со своими европейскими партнерами, чувствительными к такому видению урегулирования конфликта", - поясняет автор публикации.

"(...) В таком особом контексте состоялась Мюнхенская конференция по безопасности. В первый день саммита был представлен неожиданный документ - план "12 шагов к большей безопасности в Украине и Евро-Атлантическом регионе". Документ, составленный тремя западными аналитическими центрами совместно с Российским советом по международным делам (РСМД), вызвал возмущение на Украине, как на уровне правительства, так и на уровне гражданского общества. Потому что документ, удаленный с веб-сайта и даже из таблиц, где он был размещен в день его публикации до его повторного появления 16 февраля, иногда в слегка измененном виде в соответствии с языком публикации, касался таких вопросов, как развитие новой украинской идентичности, находящейся под сильным влиянием российского видения таких чувствительных предметов, как национальная память", - указывает геополитолог.

"Другие вопросы касались возможности изменения санкций, наложенных на Россию; преодоления изоляции, навязанной России Евросоюзом, без единого пункта, касающегося возможности возвращения Крыма в состав Украины. "12 шагов" быстро стали предметом нападок со стороны влиятельного американского экспертного центра "Атлантический совет". Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что к этому документу не следует относиться слишком серьезно, что это всего лишь набор предложений, сделанных среди многих других, и он не будет иметь ожидаемого успокаивающего эффекта, особенно у жителей Украины, которые все больше и больше чувствуют себя покинутыми своими европейскими сторонниками, оказывающими им поддержку, то есть теми партнерами, к сближению с которыми стремится их президент", - говорится в статье.

"В отношении мирных проектов, осуществляемых Киевом, президент Зеленский объявил, что он продолжит курс на прекращение конфликта уже начиная с 18 февраля. Тем не менее, вполне вероятно, что ударная волна, вызванная "12 шагами", будет способствовать ослаблению его авторитета: Украина откладывает разрешение конфликта, подход, выбранный президентом, не вызывает единодушного одобрения со стороны граждан, но кроме того, его отношения со странами, которые воспринимаются сквозь призму "12 шагов" как готовые предать Украину на благо России, также могут нанести ущерб его авторитету. Все эти разнообразные пункты, добавленные к предстоящим местным выборам, способствуют дальнейшему усложнению как задачи молодого президента, так и определения и поддержания его политической линии, особенно в отношении разрешения конфликта в Донбассе", - резюмирует Кристина Дюгуэн-Клеман.