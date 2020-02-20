Источником головной боли является не мозг

"У мозга нет болевых рецепторов, что позволяет проводить зрелищные операции. Но хотя сам мозг не чувствует никакой боли, он, тем не менее, воспринимает всю боль, возникающую в теле", - пишет Джанет Бюлтитюд, доцент кафедры когнитивной и экспериментальной психологии в Университете Бата, в издании Slate.fr.

"18 февраля в больнице Королевского колледжа в Лондоне объявили об операции, при которой пациентка с глиомой II степени играла на скрипке, пока хирурги удаляли опухоль из ее мозга. Столь удивительная процедура стала возможной благодаря тому, что мозг не имеет болевых рецепторов. Что не обязательно означает, что он ничего не чувствует", - говорится в статье.

"В мозге нет ноцицепторов - нервов, которые обнаруживают повреждение (или угрозу повреждения) нашего тела и сигнализируют о ситуации с нашим спинным мозгом и нашим мозгом", - отмечает автор статьи.

"(...) Хотя в мозге нет ноцицепторов, они есть у многих других структур в нашей голове, включая кровеносные сосуды, мышцы и нервы шеи, лица и кожи головы. Проблемы, с которыми сталкиваются эти структуры, и вызывают головные боли", - отмечает издание.

"Боль, возникающая при употреблении мороженого, видимо, вызвана внезапными изменениями кровотока по венам, расположенным между задней частью горла и мозгом. Обезвоживание, в свою очередь, вызывает головную боль, раздражая кровеносные сосуды в голове. Это одна из причин пульсирующих головных болей после злоупотребления алкоголем в праздники... И любой стоматолог скажет вам, что головная боль может быть признаком того, что вы перегружаете свои челюсти, возможно, потому что склоны скрежетать зубами, пока спите", - сообщает Slate.fr.

"(...) Несмотря на то, что мозг не имеет ноцицепторов, головная боль может быть признаком того, что у него есть проблема. Длительная боль, которая не поддается лечению или является внезапной и необычайно сильной, может быть признаком серьезной аномалии головного мозга, такой как опухоль, кровоизлияние или инфекция. Боли, вызванные этими проблемами, не вызваны активацией ноцицепторов, расположенных в самом мозге (их нет); они являются результатом давления, которое мозг, набухая, оказывает на другие структуры головы", - комментирует Бюлтитюд.

"(...) При отсутствии ноцицепторов мозг все же чувствует всю нашу боль. Фактически мозг - это орган, с помощью которого мы интерпретируем, оцениваем и испытываем все сенсорные сигналы нашего тела", - говорится в статье.

"Ученые проводят различие между ноцицепцией - нервным сигналом о повреждении нашего тела - и болью, неприятным эмоциональным и когнитивным опытом, который обычно происходит при активации наших ноцицепторов", - поясняет исследовательница.

"Это означает, что боль является чем-то большим, чем просто чувственный опыт, на нее влияют наши мысли, чувства и социальные отношения. Например, на то, как мы чувствуем боль, влияет то, что мы думаем: что, по нашему мнению, может означать боль, что мы помним из предыдущего болезненного опыта", - отмечается в публикации.

"(...) Боль также отражает наш социальный опыт. Во время эксперимента студентов попросили как можно дольше держать руки в мучительно холодной воде. Они были в состоянии терпеть боль в течение более длительного времени, когда думали, что в качестве экспериментатора выступал один из их преподавателей (если они думали, что экспериментатором был другой студент, они терпели ее меньше). Такой результат показывает, что когда нас спрашивают о нашей боли, важна личность человека, задающего вопрос", - описывает автор статьи.

"Изменения, вызванные социальным воздействием на боль, также подчеркивают преимущества, которые можно получить от поддержки людей, которые нас любят. В другом исследовании, использующем тот же метод ведра со льдом, участники показали большую терпимость к боли, вызванной холодом, когда другой человек молча наблюдал за экспериментом (по сравнению с ситуацией, когда они оказывались наедине с экспериментатором). И если наблюдатель являлся их другом того же пола, то терпимость участников возрастала, даже если этот друг не присутствовал в помещении (но был очень близко)", - указывает исследовательница.

"(...) Хорошей новостью является то, что каждое из подобных влияний также представляет собой способ справиться с болью. Помощь людям с целью изменить их мышление и чувства по поводу боли, является важным моментом в управлении болью, а также в поддержании их социальных отношений", - резюмирует Джанет Бюлтитюд.